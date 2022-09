Lyt til artiklen

»Det er helt forfærdeligt.«

Sådan beskriver Lone Degn, der er nabo til Studstrupværket i Skødstrup, den lugt, der lige nu breder sig over byen, til B.T. Årsagen til denne er en røgudvikling i en træpillesilo.

Ifølge hende begyndte det allerede at lugte onsdag aften omkring klokken 18.

»Der var noget i luften – vi vidste bare ikke, hvad det var, og hvad det kom fra. Så er det bare taget til. I starten kunne vi ikke lugte noget indenfor, men selvom vi har nye vinduer, der er godt tætnet, er lugten trængt ind, så vi næsten ikke kan holde ud at være i vores eget hjem,« fortæller hun og fortsætter:

Så tæt bor Lone Degn på Studstrupværket. Foto: Privat

»Det lugter ikke bare som almindelig brændeovns- eller bålrøg, det lugter mere i retning af døde dyr. Sådan metallisk med en snert af råd.«

Thomas Jørgensen, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen, fortæller til B.T., at der – heldigvis – ikke er noget farligt i luften.

»Det er rigtigt nok, at der er nogle lugtgener i området. Vi har kontakt med klinisk beredskab, der har vurderet på det, og som melder, at det ikke er farligt,« fortæller han.

Hvor længe, Lone Degn og værkets andre naboer skal trækkes med den kraftige lugt, kan han ikke give et endegyldigt svar på.

»Det kan jo godt strække sig over noget tid, hvis ikke, vi har held med at få den tømt ud,« fortæller Thomas Jørgensen.

'Noget tid', er det et par timer eller weekenden over?

»Det er nok tættere på weekenden over, vil jeg sige.«

En melding, der bestemt ikke falder i god jord hos Lone Degn.

»Det er frygteligt, men vi har ikke andre steder, vi kan være eller tage hen. Vi har hverken familie i nærheden eller et sommerhus. Så tanken om, hvis det her skal vare flere dage, er uudholdelig,« fortæller hun.

Ifølge Carsten Ruders, der er kraftværkschef på Studstrupværket, var det i forbindelse med, at man på Studstrupværket atter skulle i gang med at bruge træpiller som opstart på varmesæsonen, at varmeudviklingen er opstået.