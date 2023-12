Der bliver bygget på højtryk i Rønne Havn, og hvis byggeriet ikke skal udskydes voldsomt, skal håndværkerne arbejde dag og nat. Det vækker harme i lokalområdet.

Hvis kommunalbestyrelsen i Rønne godkender fjerde etape af byggeriet i Rønne Havn, skal byggeriet foregå i aften- og nattetimerne, mens Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser bliver overtrådt.

Det er dystre udsigter, hvis man spørger nabo til byggeriet Jens Stubkjær, der allerede nu har fået nok af larmen.

»Nu er det 15 år siden, at jeg flyttede herhen, så jeg har boet her i lang tid, og der har ikke været den slags problemer før. Vi er bare vant til at have noget støj fra færgerne, der sejler ind og ud. Men støj i den her skala – det har vi ikke været vant til,« siger han.

Han fortæller, at byggeriets etape et og to allerede har været et lydhelvede, hvor byggeriet også overtrådte støjgrænsen på 40 decibel.

Men ifølge Rønne Havn er støjgenerne et nødvendigt onde, hvis byggeriets tid ikke skal stige fra 30 arbejdsdage til to år.

Byggeriet er en del af udvidelsen af Rønne Havn.