Mens resten af københavnerne har fået metrostationer uden at skulle betale ekstra, så skal naboer til metroen i Nordhavn deles om en regning på 900 millioner over de næste 60 år.

Og udsigten til at skulle betale ekstra for en metro, som andre københavnere ikke har betalt ekstra for, har skabt vrede hos Orly Christensen, der selv bor i Nordhavn.

Boligejere og virksomheder, hvis deres ejendom ligger indenfor en afstand af 600 meter fra en af de to metrostationer i Nordhavn, skal de nemlig betale en tillægskøbesum de kommende år.

Men den går ikke, hvis det står til Orly Christensen. Hun har nemlig lagt sag an mod By og Havn, der opkræver pengene.

»Vi er ikke ligestillede med andre københavnere. Der er åbnet et hav af nye metrostationer siden september 2019, og det er kun os i Nordhavn, der skal betale de her penge,« siger hun til TV2 Lorry.

Første indbetaling skal ske her d.1 april 2021, og beløbet er i år cirka 51 kroner per kvadratmeter, og det dobbelte - altså cirka 102 kroner per kvadratmeter - for erhvervsarealer.

Tanken er, at de værdistigninger som en metrolinje fører med sig, danner grundlag for, at folk i Nordhavn skal betale tillægskøbesum.

Fordi det er en verserende retssag, har By & Havn ikke ønsket at stille op til interview.