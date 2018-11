Ole Tranberg, som er nærmeste nabo til Udrejsecenter Kærshovedgaard ved Bording, noterer sig, at politikerne har lyttet til beboerne i og omkring den lille midtjyske by med beslutningen om, at de kriminelle udvisningsdømte beboere på centret skal flyttes.

Men det er kun en mellemløsning, understreger han.

For han forudser, at så længe der stadig er et endnu større antal afviste asylansøgere på Kærshovedgaard, vil der fortsat være problemer med bl.a. butikstyverier og chikane i byen.

»Vi skal faktisk til julefrokost i Bording Forsamlingshus i aften (fredag, red.), og hvis centret skulle lukke helt, ville det overstige alle min forventninger. Så ville der være liv og glade dage i aften. Men når de afviste asylansøgere fortsat skal være på Kærshovedgaard, så tror jeg ikke, jeg skal have flere snaps, end at jeg kan køre hjem. For mig springer champagnepropperne ikke, før hele centret lukker,« siger Ole Tranberg til B.T.

»Nu tager man de hårde kriminelle ud af ligningen, og det betyder, at vi i det daglige ikke kommer til at stå ansigt til ansigt med folk, som har et stort bagkatalog af ulovligheder med sig. Og det er jo godt.«

»Men hvis dét, at man flytter 60 udvisningsdømte, ender med at blive »en bytter«, så der måske kommer 260 afviste asylansøgere flere til Kærshovedgaard i stedet for, så tror jeg ikke, der er så meget at glæde sig over. Så tror jeg ikke, at situationerne med butikstyverier, indbrud, chikane og så videre ændrer sig,« siger Ole Tranberg.

Han tilføjer:

»Selv om de hårde kriminelle nu kommer væk, så vil Kærshovedgaard stadig være en parkeringsplads for mennesker, som skal sendes ud af Danmark. Jeg kunne meget vel forestille mig, at politikerne nu mener, at de med den her aftale har løst alle problemerne. Men det har de ikke. Institutionen skal lukkes helt som udrejsecenter for, at forholdene i Bording igen bliver normale,« siger centrets nærmeste nabo.