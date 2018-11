En borger i Espergærde var så pikeret over, at et etagebyggeri pludselig skød op lige bag hans hæk i haven, så han gik rettens gang. To år efter fik han ret.

I Helsingør Kommune lyder et lettelsens suk fra Michael de Fine Strand.

Han bor på Stokholmsvej i Espergærde, og siden 2016 har han kæmpet for sin ret til at have sit privatliv i fred.

Sagen er den, at kommunen har givet tilladelse til, at der kunne opføres et etagebyggeri klos op af hans grund. Det betyder, naboerne på den anden side af hækken har frit udsyn til Michael de Fine Strands have fra hele 10 vinduer.

kke nok med det, så skygger kollosen af i alt 34 etageboliger også mærkbart for solen.

»Det, vi står og ser på her, det er de indbliksgener og skyggegener, som vi frygtede, vi ville opleve, dengang byggeriet startede,« fortæller han til TV 2 Lorry.

Frygten for generne fik i 2016 Michael de Fine Strand til at klage til Statsforvaltningen over, at han som nabo ikke var blevet involveret i kommunens byggesag.

Dengang lød den umiddelbare reaktion fra Helsingør Kommune dog, at der ikke var noget at komme efter.

»Hvis man ser rundt omkring i byerne, så vil sådan et byggeri ikke blive betegnet som nævneværdige indbliksgener,« sagde Johannes Hecht-Nielsen, Venstre, der dengang var formand for by- plan- og miljøudvalget i Helsingør i slutningen af november 2016.

Men nu, godt to år efter Michael de Fine Strand indsendte klagen, har Statsforvaltningen svaret.

Myndighedens konklusion er klar: de bakker familien på Stokholmsvej op i, at kommunen har fejlet i processen.

Svaret falder dog så sent, at byggeriet allerede er solgt og beboet. Og det ærgrer grundejeren i Espergærde.

»Det her kunne have været undgået. Hvis man havde taget nogle ordentlige dialoger og haft nogle ordentlige partshøringer. Hvis man faktisk havde prøvet at komme os i møde for to år siden,« siger Michael de Fine Strand til TV 2 Lorry onsdag og fortsætter:

»Det valgte man så ikke at gøre, så nu står vi her, og nu er det bare mange flere mennesker, der bliver påvirket af denne her situation.«

Ifølge Statsforvaltningen er byggetilladelsen fra Helsingør Kommune indgivet på et ukorrekt grundlag, og det betyder, at sagen nu skal gå om.

»Det er en fejl, der er så grov, for at sige det mildt, at det ikke burde kunne ske. Men det gjorde det altså, desværre,« siger Michael de Fine Strand.

Michaels svigerfar, Peter de Fine Lassen, har været advokat på sagen og har været med til at indbringe sagen for Statsforvaltningen.

Han mener kun, der er få scenarier tilbage for kommunen, nu hvor grundejeren har fået statens opbakning.

»Det man kan konstatere nu, når man kigger på husene, er, at de aldrig burde være blevet bygget. Der er to muligheder: Riv husene ned eller giv erstatning,« siger Peter de Fine Lassen.

En lignende sag huserede i Fredensborg Kommune for 12 år siden. Her tabte kommunen også.

Det endte med at have den konsekvens, at liebhaverboligerne, der gik under navnet Blok 5, måtte rives ned.

På rådhuset i Helsingør er det dog ikke politikernes forventning, at byggesagen fra Espergærde ender på samme måde.

»Vi må erkende, at vi har lavet nogle forkerte henvisninger til lovgivningen. Og det er så dem, vi skal ind at kigge på og starte sagen op på ny,« lyder det fra Søren Aarup, der er områdeleder for Byggesagsområdet i Helsingør Kommune.

I Helsingør er kommunen allerede nu i vælten i en lignende sag på Mørdrupvej, hvor en nabo også klagede.

Her er byggeriet nu helt stoppet.

Alligevel forsikrer kommunen, at det ikke er en bevidst strategi, kommunen har lagt for døren, når borgere klager over at føle sig overtrumfet af det kommunale system.

»Vi får statistisk set hjemvist fire-fem sager om året. Så med fire-fem sager ud af omkring 2.000 er det måske at overdrive at kalde det et stort problem,« siger Søren Aarup.

Hos grundejeren på Stokholmsvej i Espergærde er holdningen dog klar. Med opbakning fra selveste Statsforvaltningen er Michael de Fine Strand ikke i tvivl om, at kommunen bør ændre praksis hurtigst muligt.

»Vi må jo køre sagen til ende. Og det har vi også tænkt os at gøre. Vi kører den hele vejen til ende, så vi kan få fikset den situation, der er derinde,« siger Michael de Fine Strand og peger mod de meget nærliggende naboer.