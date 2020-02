'Et helvede.'

Det er noget nær umuligt at finde et ord, der passer bedre til at beskrive det liv, som 40-årige Maria Kiesbye Damborg fra den jyske by Bonnet det seneste halvandet år har levet.

Og det er hverken, fordi hun har været gennem en skilsmisse, mistet en nær eller er blevet fyret fra sit arbejde.

Nej, Maria har nemlig en peberspray stående på sit natbord, og det har hun for at beskytte sig selv fra den nabo, der har truet hende, angrebet hende med jernstænger og generelt bare chikaneret hende og manden det seneste halvandet år.

Men torsdag formiddag var der fantastisk nyt for den ellers opgivende familie.

Sagen er nemlig den, at den chikanerende nabo, også kaldt 'Jernstangen' i landsbyen, også har chikaneret og udøvet vold mod en lang række andre borgere i Bonnet, og at politiet nu langt om længe har valgt at tiltale manden for en lang række forhold.

»Jeg er ekstremt lettet. Det har været rigtig hårdt at være i, og vi har flere gange snakket om at flytte fra byen, fordi vi har følt os så magtesløse,« siger Maria Kiesbye Damborg og uddyber:

»Vi har ikke kunne få systemet til at respondere på noget som helst. Han har jo bare fået lov til at gå der og blive ved med at slå folk ned og true i halvandet år, så vi har virkelig mistet troen på systemet herude.«

Den 50-årige har over en periode på halvandet år overfaldet to personer, kastet jernstænger mod en tredje, slået ud efter en fjerde, og så har han uddelt utallige trusler om tæsk med alt fra et baseballbat til en motorcykelhjelm.

Er det i orden, at borgerne i Bonnet indtil videre har ventet halvandet år på, at 'Jernstangen' kan blive forsøgt stoppet?

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politis anklageskrift er manden tiltalt for fire forhold af vold, der er foregået i perioden juni 2018 til december 2019, ligesom han er tiltalt for hærværk og flere brud på sit forbud mod at kontakte en 40-årig kvinde.

Flere af episoderne beskrev B.T. i løbet af december, da vi satte fokus på de sagsløse borgere i Bonnet.

Det handlede blandt andet om 59-årige Kirsten Didriksen, der i begyndelsen af december mødte 'Jernstangen' på sin cykel på vej hjem fra arbejde.

Få sekunder senere var Kirsten både blevet væltet af cyklen og slået med knyttet næve på skulderen, men som ved de andre tilfælde, kunne den voldelige 50-årige mand igen gå som en fri mand et par timer senere efter at have været til afhøring.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om dom til behandling på psykiatrisk afdeling, og det har da også tidligere fremgået af B.T.s artikler, at flere borgere spekulerede i, at man ikke kunne fængsle manden eller få en hurtigere retssag, fordi den 50-årige mand først skulle mentalundersøges.

Til det svarer politikredsen:

»Anklagemyndigheden vil typisk ikke nedlægge påstand om en behandlingsdom, uden der ligger en lægelig vurdering til grund for det,« lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politis presseafdeling, der ikke kan give nærmere oplysninger i den konkrete sag.