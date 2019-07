»Det er ren chikane. Intet andet. Og det bliver åbenbart bare ved.«

Casper Nielsen, som har opført tilbygningen til sit hus på Kærmindevej 19 i Kolding, mener ikke, han har gjort noget forkert i den prekære og langvarige byggesag.

Derimod mener han, at hans naboer i nummer 17, Dorthe Schandorff og hendes mand, er bevidst utilfredse.

»Jeg tror faktisk ikke, de føler sig generet. De skal bare have et eller andet at brokke sig over,« mener Casper Nielsen.

»Hvis man ser på alle de påbud, jeg har fået, så vil man også opdage, at jeg har efterlevet dem. Og det har bestemt ikke været omkostningsfrit. Men det er der jo ikke mange, der tænker på. Jeg er blevet pålagt en række krav undervejs. Og jeg har efterlevet de krav, der er kommet fra naboen.«

Du får undervejs dispensation og tilladelse til at bygge i 8,5 meters højde. Men du bygger alligevel i 8,57 meter. Hvorfor?

»Hør her: Hvis man tager en målestok og lægger den op, så kan man se, hvor meget syv cm er,« siger Casper Nielsen.

Underforstået, at han synes, det er uvæsentligt, og Dorthe Schandorff grænser til at være kværulerende.

BT SOLO Nabo-sag, Kolding. Onsdag den 10. juli 2019.

Du søger helt fra begyndelsen en byggetilladelse til 6,6 meter i højden, men bygger på det tidspunkt i 9,21 meter. Hvorfor laver du det om undervejs?

»Jeg laver det ikke om. Det er, fordi jeg går ud fra den gamle sokkel på den gamle bygning. Der kommer så en landmåler ud for at sætte den nøjagtige kote (højden for et bestemt terrænpunkt, red.) af. Og det er der, det viser sig, at tilbygningen har den højde,« siger Casper Nielsen.

Han tilføjer:

»Jeg tror, vi er kommet til at misforstå hinanden. Min grund skråner voldsomt meget, og derfor er tilbygningen kommet til at se større ud, end den egentlig er.«