Nabi sidder hver dag på gulvet og glor ud ad et beskidt vindue. Forleden sprang en bombe lige ude foran, og længere nede ad gaden vogter langskæggede mænd fra Taliban med skarpladte geværer.

24-årige Nabi lever i skjul på et lille værelse i et af verdens farligste lande.

»Hvis jeg bliver her, dør jeg,« siger han.

Det er ikke mere end halvanden måned siden, at Nabi sad i trygge Danmark. Men han havde fået afslag på asyl og blev derfor tvangsudsendt til Afghanistan.

I øjeblikket undersøger den danske regering, om netop tvangsudsendelser til Afghanistan skal bremses, efter sikkerhedssituationen er kraftigt forværret i det krigshærgede land. B.T. har talt med Nabi, som over en telefonforbindelse fortæller om livet som tvangsudsendt i hovedstaden Kabul.

Bange for Talibans kløer

Nabi lå og sov, da han en tidlig morgen i begyndelsen af juni blev hentet af dansk politi på Udlændingecenter Ellebæk i Nordsjælland og sat på et fly til Afghanistan.

Ved ankomsten fik han en lille pose penge at starte på, og så blev han overladt til Kabuls gader.

Han fandt et værelse, hvor han har holdt sig skjult næsten hvert minut siden.

»Jeg tør ikke gå udenfor. Der er rigtig mange bomber i Afghanistan og også i Kabul lige nu, og hvis Taliban ser en ung mand stå alene, vil de sige, at jeg skal med. Jeg vil ikke med i Taliban,« siger Nabi.

Hans værelse er beklædt med røde, beskidte gulvtæpper. Der er ingen møbler, så han sover på gulvet og bruger vindueskarmen til at opbevare mad og køkkengrej.

Nabis værelse er uden møbler, så hans seng består af værelsets røde gulvtæppe og en pude. Vis mere Nabis værelse er uden møbler, så hans seng består af værelsets røde gulvtæppe og en pude.

En gang imellem sniger han sig ud for at købe mad eller internet. Han dækker sit hoved til, og hvis han går tidligt om morgenen, er der mindre sandsynlighed for at møde Taliban, fortæller han.

Talibans fremmarch

Taleban har været på fremmarch og på rekordtid overtaget kontrollen med store dele af landet, efter USA, Danmark og øvrige Nato-lande i maj begyndte at trække deres styrker ud.

Der har siden været flere voldsomme bombeangreb, og volden fra Taliban har fået en ny bølge af internt fordrevne til at skylle ind over landet.

Flere bombeangreb har ramt Kabul og andre dele af Afghanistan siden Talibans fremmarch. Dette billede er fra et angreb 12. juni, som kostede mindst syv personer livet. Foto: HEDAYATULLAH AMID Vis mere Flere bombeangreb har ramt Kabul og andre dele af Afghanistan siden Talibans fremmarch. Dette billede er fra et angreb 12. juni, som kostede mindst syv personer livet. Foto: HEDAYATULLAH AMID

Ifølge FNs Flygtningeorgan, UNHCR, er omkring 270.000 afghanere drevet på flugt fra deres hjem siden januar.

Danmark har ifølge Udenrigsministeriet længe opfordret danske statsborgere til at overveje at forlade Afghanistan, og senest har Frankrig opfordret til at forlade landet øjeblikkeligt.

Angrebet med håndgranat og knive

I Kabul prøver Nabi at finde en måde at klare sig på. Han leder efter arbejde, men det er svært, fordi han ikke kommer fra Kabul og ikke har noget netværk der.

»De spørger, hvem jeg er, og hvem min familie er. Det er svært at finde arbejde, når man ikke kender nogen,« siger han.

Nabi kommer fra provinsen Kunduz i det nordlige Afghanistan. Han fortæller, at han flygtede derfra, fordi hans familie havde problemer med Taliban, og derfor ikke kan vende tilbage.

Blandt andet blev der kastet en håndgranat ind i hans families have en nat, og han blev senere udsat for et knivoverfald. Det fortalte han til de danske udlændingemyndigheder, da han søgte om asyl i Danmark.

Flygtningenævnet troede på hans forklaring, men vurderede, at hans situation ikke var alvorlig nok til, at han havde brug for beskyttelse i Danmark, og derfor fik han afslag på asyl.

Nødråb til Danmark

Uanset om de danske udlændingemyndigheder vurderer, at afghanere er forfulgt eller ej, kan den forværrede sikkerhedssituation i landet fremover få betydning for afghanere i Danmark.

Den afghanske regering har skrevet et nødråb til Danmark og flere andre europæiske lande om øjeblikkelig at stoppe for tvangsudsendelser til landet i en periode på foreløbig tre måneder.

Udlændinge- og Integrationsministereiet er i øjeblikket ved at »se nærmere på det«, oplyser ministeriet i en skriftlig kommentar.

Hvis regeringen beslutter at bremse udsendelser, er det ikke utænkeligt, at danske advokater vil forsøge at få løsladt frihedsberøvede afviste afganere i Danmark samt forsøge at få genoptaget asylsager som følge af den forværrede sikkerhedssituation i Afghanistan.

Pengene slipper snart op

Nabi har nu levet i skjul i Kabul i 37 dage.

»Jeg græder meget og tænker på, hvordan jeg kan komme tilbage til Danmark,« siger han.

De danske myndigheder mener, at du ikke har brug for beskyttelse i Danmark, og nu har du også været i Afghanistan i over en måned, uden at der er sket noget. Hvorfor mener du alligevel selv, at du er i fare?

»Jeg er jo på værelset. Jeg har betalt penge for at være her, så jeg kan gemme mig. Men snart har jeg ikke flere penge til at betale for værelset,« siger Nabi.

Nabi fortæller, at han har penge til mad og husleje nogle få dage endnu.

»Jeg har brug for hjælp. Jeg har snart ikke penge til mad eller et sted at bo. Jeg har brug for, at nogen hjælper mig. Ellers vil jeg dø,« siger han.

B.T. har valgt at anonymisere Nabi af hensyn til hans sikkerhed. Redaktionen er bekendt med hans fulde identitet og har gennemgået hans asyldokumenter samt talt med hans advokat i Danmark.