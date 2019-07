Hvis man først er blevet solskoldet, kan det i værste fald få fatale konsekvenser. Men frygt ej - herunder finder du rådene imod solskoldet hud.

Efter flere dage med solskin, varme og højt uv-indeks, er det ikke usandsynligt, at solen har forvandlet huden på flere danskere til en rød farve. Men hvad gør man, når først solskoldningen er indtruffet?

B.T. har allieret sig med Christine Lind Behrens, presseansvarlig hos Kræftens Bekæmpelse, som forklarer, hvad man skal gøre i tilfælde af solskoldning.

»Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan gøre noget for at fjerne skoldningen, da skaden er sket. Men man kan lindre smerten, så det bliver mindre uudholdelig,« siger hun og fortsætter:

Hedebølgen er over Danmark. Torsdag kan vi komme helt op på 35 grader i Jylland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hedebølgen er over Danmark. Torsdag kan vi komme helt op på 35 grader i Jylland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Først og fremmest skal man gå væk fra solen og give huden en pause. Solskoldning er hudens måde at fortælle, at den har fået for meget uv-stråling. Og det kan blive endnu værre og sværere at bearbejde, hvis man ikke fjerner sig fra solen.«

Kræftens Bekæmpelse klassificerer en skoldning, hvis man er rød i mere end 12 timer. Yderligere kan et højt uv-indeks og for meget sol i værste tilfælde også øge risikoen for både hud- og modermærkekræft.

Nogle mindre konsekvenser af solskoldning kan også være flere rynker og pigmentforandringer.

Christine Lind Behrens forsikrer dog, at huden i langt de fleste tilfælde vil gendanne sig selv med tiden, selvom tidshorisonten varierer afhængig af graden af skoldning. Derfor kan man med fordel også smøre fugtighedscreme som aftersun for at lindre smerten, og så er det vigtigt at drikke rigeligt med vand, så man ikke bliver dårlig, mens man er skoldet.

Hvad er uv-indeks? Uv-indekset er et slags termometer, som viser, hvornår man skal passe på i solen. Det svarer til, at termometeret viser, om man skal tage en ekstra trøje på. Uv-indekset kan inddeles i forskellige kategorier: Under 3 - Lille risiko for solskoldning

3-6 - Moderat risiko

6-8 - Stor risiko

8-10 - Meget stor risiko

Over 10 - Ekstrem høj risiko I Danmark kan uv-indekset i middagssolen komme op på højst ca. 7 henover sommeren. Kilder: Kræftens Bekæmpelse og DMI

Skulle man alligevel være bekymret for sit helbred, kan man med fordel være opmærksom på faresignalerne i forhold til hud- og modermærkekræft.

»Man kan holde øje med, om ens modermærker ændrer form eller størrelse, eller om den klør. Det kan også være sår, som ikke vil hele. I begge tilfælde bør man søge læge,« siger Christine Lind Behrens.

Helt generelt råder Christine Lind Behrens også folk til at være opmærksom på uv-strålingen - og ikke kun om sommeren. Det har nemlig ikke noget at gøre med varme.

»Det handler om uv-indekset, og selvom det er overskyet, kan uv-indekset fortsat være højt. Dog vil uv-indekset typisk være højest, når solen er fremme.«

Af sidstnævnte grund arbejder Kræftens Bekæmpelse også med tre solråd, når det kommer til at beskytte sig mod solen og potentielle sygdomme.

Søg skygge, gå med solhat og brug rigeligt med solcreme. Især om eftermiddagen, hvor uv-indekset er på sit højeste.

Ønsker man at være opmærksom på uv-indekset fra dag til dag, kan man i app'en UV-INDEKS se prognoser for uv-indekset korrigeret for skydække.

Her kan man med andre ord få et overblik over, hvornår i løbet af dagen man skal passe på solens stråler.