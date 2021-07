19-årige Camilla Pedersen sidder og stirrer tomt ud i luften, mens hun mekanisk og monotont samler det samme stykke legetøj igen og igen.

Mens tårerne presser sig på, lytter hun til psykologen, der sætning for sætning fjerner ethvert håb om, at Camilla Pedersen nogensinde får sin datter Melina med hjem.

Uden for den store villa, der danner ramme om det mor-barn-hjem, hvor Camilla Pedersen bor, ligger Melina og sover i sin barnevogn.

Endnu ikke fyldt to måneder og fuldstændig uvidende om, at hun snart bliver en del af en lille, men tragisk statistik.

Melina som nyfødt. (Privatfoto)

De seneste år er et stigende antal danske børn blevet bortadopteret med tvang, og står det til regeringen, skal det ske for endnu flere børn. Men hvem er de forældre, der får frataget retten til at kende deres børn?

En af dem er Camilla Pedersen, og det her er hendes historie.

En historie, der tager sin begyndelse i januar 2018, da hun finder ud af, hun er gravid, 14 dage efter hun er blevet kæreste med den jævnaldrende Jonas.

»Det var ikke planlagt, da jeg blev gravid, men vi var glade begge, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville have barnet.«

Camilla Pedersen var otte uger henne, da hun fandt ud af, hun var gravid med kæresten Jonas. (Privatfoto)

Allerede 18. januar 2018 bliver Guldborgsund Kommune dog underrettet om Camillas graviditet af hendes kontaktperson.

Men Camillas CPR-nummer er ikke nyt for kommunens sagsbehandlere, da de får underretningen.

B.T. har haft adgang til alle akter i Camillas sag, og her fremgår det, at hun er diagnosticeret med borderline og har haft det svært som barn og teenager og blandt andet blev mobbet i skolen.

Borderline Borderline Borderline er en såkaldt emonotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Når man har en personlighedsforstyrrelse, afviger ens personlighed fra det forventede og alment accepterede. Har man borderline, betyder det, at man typisk er impulsiv og har stærke og svingende følelser. Humøret skifter hurtigt, og mange har voldsomme reaktioner og følelsesudbrud. Tit har man svært ved at forstå sine egen og andres handlinger, og tænkningen er ofte sort-hvid og uden nuancer. Det er også almindeligt at have en forstyrret og usikker selvopfattelse og være usikker på, hvem man egentlig selv er. Desuden oplever mange en tomhedsfølelse og angst for at blive svigtet. Kilde: Psykiatrifonden.

Da hun bliver gravid december 2017, bor hun på daværende tidspunkt hos sin svigermor. Hun har et godt netværk og en god relation til begge sine forældre.

Camilla og Melina, da de boede på Bagsværd Observationshjem (Privatfoto)

På den måde ligner Camillas situation altså ikke den, man måske forbinder med forældre, der får tvangsbortadopteret deres børn. Hun er ikke misbruger eller handicappet, og hun har god mulighed for hjælp og støtte.

Den 5. august 2018 kommer Melina til verden på bare tre kvarter. Tre uger før termin, 2560 gram tung, 45 cm lang og med tæt, mørkt hår.

»Jeg lagde faktisk ikke mærke til hende til at begynde med, det hele gik så stærkt. Jeg besvimede under fødslen og måtte have ilt. Men da hun lå hos mig ... Af hvad jeg husker, så var det en rar følelse,« fortæller Camilla Pedersen.

Inden fødslen havde Camilla og Jonas fundet købt babytøj, valgt navn til deres ufødte datter og fundet en lejlighed, hvor parret havde indrettet børneværelse.

Noget af det, der går igen i beskrivelserne af Camillas udfordringer i forhold til Melina er problemer med kontakten til Melina. Herunder øjenkontakt. Observationer Camilla selv er meget uenig i. (Privatfoto)

Men drømmen om forældreskabet blev aldrig for alvor til virkelighed. For ifølge en såkaldt forældrekompetenceundersøgelse er Camilla vurderet til at have et meget lavt kognitivt niveau. Det betyder, at hun har svært ved at huske og tilegne sig viden og erfaring.

Er dit barn blevet tvangsbortadopteret, eller har du/I modtaget et barn efter tvangsbortadoption? Så skriv til cweb@bt.dk og/eller hebn@bt.dk. Husk kontaktinfo.

Det er dog især det, der kaldes 'mentaliseringsevne', som børne- og ungeudvalget i Guldborgsund Kommune bruger som argument for, at Camilla Pedersen er uegnet som mor.

Mentalisering er evnen til at forstå og tolke andres følelser, tanker og intentioner, og ifølge den psykolog, der vurderer Camillas forældrekompetencer, kommer det blandt andet til udtryk ved, at Camillas mulighed for at se, at hendes barn kan være et andet end hendes eget, er nedsat.

Melina var fra hun blev født god til at indgå i kontakt, men ifølge Bagsværd Observationshjem blev hendes kontakt forværret alvorligt i de første måneder af hendes liv. (Privatfoto)

Camilla kan ikke genkende Guldborgsunds Kommunes beskrivelse af hende som mor, og hun føler aldrig, hun fik en chance.

»Jeg tænker på hende hver dag. Især hvis Jonas og jeg har været uenige, eller jeg har en øv-dag, så tænker jeg på hende,« siger hun.

Ligesom Camilla har Guldborgsund Kommune også kendt faderen Jonas i en årrække. Da hun blev gravid, boede han på et opholdssted, og ifølge den børnefaglige undersøgelse har han de samme problemer i forhold til Melina, som Camilla har. Nemlig et lavt kognitivt niveau og en nedsat mentaliseringsevne.

Camilla fortæller, at hun var klar over, at der var en risiko for, at Melina ville blive tvangsfjernet, men de havde aldrig troet, deres datter kunne blive tvangsbortadopteret.

Melina fotograferet sammen med sin far til et samvær hos plejefamilien. (Privatfoto)

For at holde drømmen i live om at få lov til at beholde sit barn indvilger hun kun to dage efter fødslen, at hun og Melina flytter ind på Bagsværd Observationshjem. Et døgntilbud, hvor forældre, som kommunen er bekymrede for, kan få hjælp og støtte.

Camilla Pedersen oplevede dog, at hun og Jonas, der kom i weekenderne, fik alt andet.

Personalet observerede og filmede Camilla og Jonas, når de var sammen med Melina, og bagefter gennemgik de filmklippene sammen, så Camilla og Jonas kunne se, hvad de efter personalets mening gjorde rigtigt, og hvad de gjorde forkert.

Camilla oplevede dog ikke, at overvågningen var en hjælp – tværtimod.

Melina fotograferet i sommeren 2019, hvor hun fyldte et år. (Privatfoto)

»De var meget nedladende, og jeg synes, de fokuserede på nogle mærkelige ting. Det var meget vigtigt for dem, at Melina sov i sin barnevogn, selvom hun ikke brød sig om at ligge i den,« fortæller Camilla.

Af dagbogsnotater fra personalet på Bagsværd Observationshjem fremgår det, at de i stigende grad er bekymrede for Melinas trivsel og udvikling, mens Camilla Pedersen opholder sig hos dem.

Der er dog også mange notater, hvor personalet noterer, at Camilla håndterer sin datter sikkert og nænsomt, at hun taler blidt og sødt til hende – det samme gælder Jonas.

Bagsværd Observationshjem sender en underretning til Guldborgsund Kommune, der sammen med forældrekompetenceundersøgelsen ender med at udgøre en vigtig del af grundlaget for først anbringelse og siden tvangsbortadoption af Melina.

Camilla og Melina fotograferet sammen til et af de samvær, Camilla og Jonas havde med datteren, frem til hun blev tvangsbortadopteret. (Privatfoto)

'Camilla har ikke forudsætningerne for at varetage omsorgen for Melina, og Melina er i bekymrende grad ureguleret, trækker sig og lever en hverdag på sin mors betingelser (...) det anbefales at adskille mor og barn,' står der blandt andet.

To dage efter indkalder kommunen Camilla og Jonas til møde. De går med til, at Melina anbringes frivilligt i en plejefamilie. En anbringelse, de senere fortryder.

»Jeg ville ikke have, hun skulle fjernes med tvang, fordi jeg troede, det betød, jeg slet ikke kunne få lov til at se hende mere, men i dag ville jeg ønske, at vi havde modsat os anbringelsen, så havde vi måske stadig haft hende.«

En gang om måneden har de samvær med deres datter, men 15 måneder efter brister drømmen endeligt:

Melina og Jonas fotograferet sammen til samvær. (Privatfoto)

Børne- og ungeudvalget i Guldborgsund Kommune beslutter, at Melina skal tvangsbortadopteres, selvom hun er i trivsel i plejefamilien, og kommunens sagsbehandler har noteret, at samvær med hendes mor og far går godt.

Den 13. januar 2020 ser de deres datter for sidste gang, men der går ikke en dag, hvor hun ikke er i deres tanker.

»Det irriterer mig, at hun ikke er med, når vi ses med vores familie. At jeg ikke kan fremvise et barn. Jeg har et barn, jeg har født et barn. Hvorfor kan hun ikke være med?«

Fortællingen er blevet til på baggrund af mere end 900 siders aktindsigt i Camillas sag hos Guldborgsund Kommune, en statusrapport over Melinas udvikling modtaget i juni 2021 samt interview med Camilla og Jonas om sagen.

I morgen kan du læse andel del i fortællingen om Melina, der handler om, hvordan det gik den lille pige sidenhen.