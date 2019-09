Han havde glemt alt om sin kupon og spiller normalt ikke, men nogle gange tilfalder heldet dem, som ikke opsøger det.

Det kan den heldige Eurojackpot-millionær fra København skrive under på. Han bad sin søn om at tjekke kuponen efter, da han fandt den i sin jakkelomme.

»Vi tjekkede igen og igen, og så jublede vi bare. Det var jo helt vildt. Det er yderst sjældent, at jeg køber en kupon, og jeg gjorde det egentlig bare for sjov,« forklarer den anonyme vinder i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»Jeg har aldrig rigtig troet på held, men på hårdt arbejde. Men nu er jeg da blevet lidt omvendt,« siger han.

Computeren viste, han var blevet 5.988.628 kroner rigere, og da han først havde pengene, så var han ikke i tvivl om, hvordan de skulle bruges.

Først og fremmest betalte han og konen deres boliglån af, og sønnen skulle også forkæles lidt. Resten gik til konen. Det var omkring fire millioner kroner.

»Altså ikke for at lyde blærerøvsagtig. Men vi mangler ikke noget. Så dem har hun fået at lege med. Du ved, happy wife, happy life.«

»Hun må selv bestemme, om hun investerer dem eller går ned i Chanel-butikken. Men hun er en meget klog kvinde, så hun skal nok få brugt dem på en fornuftig måde.«