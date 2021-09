Efter både brand og kritik flyttes nåleparken på Sydhavnen.

Det sker for at gøre plads til et igangværende byggeri, hvor der skal bygges parkeringshuse der, hvor nåleparken ligger i dag.

Med til flytningen hører desuden en renovering og et makeover af de to pavilloner, som nåleparken består af.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Der bliver de samme faciliteter som i dag: To pavilloner, der bliver renoveret, shinet op, og har vand og el. Og så fortsætter ordningen med Sydhavnspedeller til at holde det rent,« siger Jakob Storm, der er leder af Værestedet Jægergårdsgade.

Flytningen af nåleparken kommer efter, at der i Jyllands-Posten blandt andet er beskrevet pavillonernes dårlige stand, og at der har været en påsat brand i en af pavillonerne.

Nåleparken flytter nu omkring 70 meter væk til et område ved Kulborne. Her har den fået lov til at stå midlertidigt i op til tre år.