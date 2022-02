I over to år har Sara Ekknud Windell stået i spidsen for Det Fynske Dyrskue, der ligger i Odense.

Men nu har hun fået en ny stilling som turismechef i Fredericia Kommune, og det betyder derfor et farvel til jobbet som chef i Odense.

»Jeg har simpelthen bare fået et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Men det bliver selvfølgelig mega underligt, for jeg har elsket alt ved mit arbejde,« siger Sara Ekknud Windell til B.T.

At man har fået en stilling, man ikke kunne sige nej til, er helt sikkert noget, de fleste kan genkende. Men at forlade et job som chef for et dyrskue uden nogensinde at have afholdt et dyrskue er noget lidt andet.

Men ikke desto mindre, så er det virkeligheden for Sara Ekknud Windell.

Hun startede nemlig som chef i sidste halvdel af 2019, og siden da har corona lagt en enorm dæmper på dyrskuet.

»Det er da lidt bizart ikke at have nået at afholde et dyrskue på helt almindelige præmisser, Men så har vi heldigvis lavet så mange andre aktiviteter de sidste to år, og det har været enormt spændende at være med til,« siger Sara Ekknud Windell, der starter som turismechef i Fredericia Kommune allerede 1. marts.

I år har det Fynske Dyrskue 140-års jubilæum, og jubilæet bliver altså med en ny chef i spidsen. Man arbejder på højtryk for at finde hendes afløser.