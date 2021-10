Forundringen er stor i Aalborg Vestby.

De seneste dage er der dukket adskillige terrasser op flere steder i bydelen. Og det er de færreste, der ved hvorfor.

»Det er meget mærkeligt, men det da dejligt at se,« siger Susan Mølvang, der bor i Vestbyen, da B.T. møder hende ved Willemoesgade, som er et af de steder, de mystiske terrasser er opført.

Samme sted kommer Ninna forbi med en barnevogn.

Sådan ser byrummet ud på Willemoesgade. Vis mere Sådan ser byrummet ud på Willemoesgade.

»Jeg har faktisk ikke lagt mærke til det før, men min umiddelbare tanke er da, at det ser hyggeligt ud,« siger den nybagte forælder.

Det er dog ikke kun på Willemoesgade, at terrasserne, som Aalborg Kommune selv omtaler som 'byrum', er opført.

Også på Suensonsgade, Ryesgade og Helgolandsgade er de opført.

»Først troede jeg, det var Munken, der fik ekstra siddepladser,« siger Trine Lund, med henvisning til beværtningen, der ligger på hjørnet af Absalonsgade og Helgolandsgade.

Hun undrer sig dog over timingen i de nye udendørsarealer.

»Det virker jo mere som en sommerting,« siger hun.

Synes du, det giver mening med udendørs byrum i efterårsmånederne?

Og den opfattelse deler Nicolaj Rasmussen, der ejer Munken, hvor han er ved at betjene formiddagskunderne.

»Det er måske en lidt åndssvag årstid, at afprøve det på,« lyder det fra værtshusejeren. For det er nemlig ikke et permanent tiltag, men blot en forsøgsordning der løber til november.

»Man skulle have gjort det i det sene forår og henover sommeren. Der havde det været fedt at have det område derude,« siger han.

Han håber derfor, at terrasserne vender tilbage til næste sommer.

»Jeg synes, det er skidegodt. Det er jo den side, hvor solen står, så det kan blive helt godt,« siger han.

Terrassen på Helgolandsgade optager to parkeringspladser. Vis mere Terrassen på Helgolandsgade optager to parkeringspladser.

Kommunen har inddraget i alt ni parkeringspladser til de fire byrum. Og netop det, er noget der vækker forundring.

»Det er jo ikke fordi, der er mega mange parkeringspladser herude i forvejen. Så det er nok ikke så smart,« siger Trine Lund. På Helgolandsgade er der inddraget to parkeringspladser.

Tilbage ved Willemoesgade er det også en bekymring.

»Det napper jo parkeringspladser. Jeg er ligeglad, for jeg har ingen bil, men folk smider jo bare deres biler,« siger Susan Mølvang.

De midlertidige opholdssteder etableres som del af et EU-projekt om førerløs mobilitet. I en pressemeddelelse skriver Aalborg Kommune at eventet skal synliggøre, hvilke kvaliteter en bydel vil kunne få, hvis fremtidens førerløse delebiler ændrer vores behov for parkering.

Også Bremen og Mechelen deltager i projektet.