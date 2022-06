Lyt til artiklen

»Det føles som et lille jordskælv.«

En række høje brag og rystelser skaber mystik og undren i den midtjyske by Mønsted vest for Viborg.

Flere borgere skrev tirsdag i en lokale Facebook-gruppe om de underlige lyde og bevægelser, som mange havde observeret.

»Man tror næsten, at der er krig,« lød det fra en, mens andre beskrev oplevelsen som »et lille jordskælv.«

TV Midtvest har undersøgt sagen, uden dog at nå frem til en egentlig forklaring på, hvad det er, der er på færde.

Mistanken er faldet på militære øvelser, da Finderup Øvelsesterræn ligger i nærheden.

Pressevagten hos Forsvarskommandoen siger dog til tv-stationen, at man ikke har haft større sprængninger på det tidspunkt.

»Vi har ikke haft større sprængninger i Finderup, så jeg kan ikke lige umiddelbart komme på, hvad det skulle være. Jeg kan ikke med 100 procent sikkerhed sige, at det ikke har noget med forsvaret at gøre, men vi plejer at få det at vide, hvis der er øvelser,« oplyser pressevagt ved Forsvarskommandoen, Lars Skjoldan, til TV Midtvest.

Derimod er der varslet øvelse med sprængninger på øvelsesterrænet i Karup – 10 kilometer fra Mønsted – både tirsdag og onsdag.

Ifølge geolog hos GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser, Trine Dahl-Jensen, kan det dog ikke forklare de lyde og rystelser, der bliver meldt om i både Mønsted og Vridsted.

GEUS har tilfældigvis måleinstrumenter i Mønsted, men de har ikke målt de omtalte rystelser.

Derfor kan geologen også afvise, at der er tale om et jordskælv.

Mønsted er især kendt for sine underjordiske huler i Mønsted Kalkgruber, hvor violinisten Anker Buch i mange år afholdt koncerter.