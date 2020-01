»Alarmklokkerne bør ringe i de ramte områder«.

Sådan lyder det fra professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan, da B.T. spørger om, vi skal være bekymrede for den såkaldte coronavirus, der i løbet af kort tid har spredt sig i Kina, andre dele af Asien og et enkelt tilfælde i USA.

Verdenssundhedsorganisationen WHO ventes torsdag at beslutte, om organisationen skal erklære en global nødsituation.

Samtidig følger Statens Serum Institut situationen nøje:

Coronavrius spreder sig. Foto: WALLACE WOON

»Vi mangler stadig information om, hvad det er for aldersgrupper, der er smittede, om folk kan bære virus uden at være smittet, og om man kun har undersøgt de patienter, der har være indlæggelseskrævende. Det kan sige noget om, hvorvidt det kun er toppen af isbjerget, vi har set,« siger afdelingschef i Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause.

Torsdag i sidste uge manede Statens Serum Institut ellers til besindighed, da B.T. spurgte, om man skulle undlade at rejse til Kina.

Coronavirus: Symptomer Feber og hovedpine

Hoste - og øget sekret (slim, red.) ved hoste

Influenzalignende smerter i kroppen

Åndenød eller vejrtrækningsbesvær

For folk med et svagere immunforsvar, kan virussen ramme de nedre luftveje og give lungebetændelse eller bronkitis. Der går cirka syv til ti dage fra smitte til sygdom. Kilde: Odense Universitetshospital, Sundhedsstyrelsen, AFP.

»Vi er utrolig opmærksomme på, om situationen er den samme, som vi så med sars, hvor der skete smitte mellem mennesker og spredning til andre lande, men det er der ikke noget, som tyder på,« sagde afdelingschefen.

Siden da er antallet af smittede steget fra 41 smittede til 581 smittede og 17 døde. Derudover er der 393 tilfælde af mulig smitte.

Skilt i en kinesisk lufthavn, der advarer mod den nye virus. Foto: STR

»I forhold til den udtalelse må jeg sige, at virus blev undervurderet. Alarmklokkerne bør ringe, når den spreder sig fra menneske til menneske, selvom den formentlig er mindre dødelig end sars,« siger Søren Riis Paludan.

Virusset sars kostede i 2002 og 2003 næsten 650 personer livet i Kina og i Hongkong.

SARS- og MERS-virussen SARS og MERS går begge i luftvejene, tilhører begge coronavirus-familien og er begge udbrudt som epidemier.

SARS-epidemien opstod i Kina i 2002 og spredte sig til Sydøastasien, Europa og hele vejen til USA og Canada. Den dræbte 775 mennesker - primært i Sydøstasien men også 44 i Canada.

I 2014 udbrød en MERS-epidemi i Saudi Arabien og i 2015 skete det i Sydkorea. Siden 2012 er 282 døde af MERS. Kilde: WHO

Myndighederne frygter, at et større udbrud kan komme i forbindelse med det kinesiske nytår, der begynder d. 25 januar. Her ventes millioner af mennesker at rejse, og det øger smitterisikoen.

Byen Wuhan, det angivelige arnested for det nye virus, er ellers onsdag blevet lukket ned for alle tog-, fly- og busforbindelser ud af byen i et forsøg på at stoppe spredningen.

To personer, der er smittede, er i karantæne på Lady MacLehose Holiday Village i Hong Kong. Foto: JEROME FAVRE

Det samme gælder provinsbyen Huanggang, skriver Reuters torsdag.

Hverken Søren Riis Paludan eller Tyra Grove Krause mener dog, at vi på nuværende tidspunkt i Danmark skal være bekymrede for at blive smittede. Men en rejse til Kina, fraråder professoren:

»Hvis man skal en tur til Thailand, så er der for nuværende ingen forholdsregler at tage, men skal man på ferie i dele af Kina, hvor der er op til flere tilfælde, så ville jeg personligt ikke tage afsted,« siger Søren Riis Paludan, der har svært ved at spå om virussets fremtid:

»Det er umuligt at sige, om det vil sprede sig til Europa, men når der er tilfælde i USA, er det ikke usandsynligt, at det kan blive importeret,« siger han.

Foto: RITCHIE B. TONGO

Den seneste uge har WHO gentagne gange rost de kinesiske myndigheder for at have reageret hurtigt og delt oplysninger om udbruddet med WHO. Samme toner lyder fra Statens Serum Institut:

»Der er ingen tvivl om, at vi er blevet bedre til at dele information på tværs af lande og hurtigt reagere, når der sker sådanne udbrud. Det har klart givet muligheder for at inddæmme en virus i forhold til dengang med sars,« siger Tyra Grove Krause.

Så mange er smittede og døde Kina: 571 smittede - 17 døde

Thailand: 4 smittede

Hong Kong: 2 smittede

Macau: 1 smittet

Taiwan: 1 smittet

Sydkorea: 1 smittet

Japan: 1 smittet Kilde: NCH.



Den Hongkong-baserede avis South China Morning Post tegnede dog torsdag morgen et andet billede af indsatsen fra de kinesiske myndigheder.

Ifølge avisen var Xiehe-hospitalet i Wuhan onsdag eftermiddag overfyldt med patienter, der ventede i timevis på at se en læge - også selv om de havde symptomer på at være blevet smittet.