En er død og mindst 41 smittet efter udbrud af en ny virus i Kina.

Men hvor alvorlig er situationen? Skal man som dansker være nervøs? Og er der grund til at træffe særlige forholdsregler, hvis du skal ud at rejse?

For at starte med det sidste først.

De fleste af de personer, der har fået konstateret den nye virus, har haft kontakt til et bestemt marked i den kinesiske by Wuhan, der nu er blevet lukket.

Det nu lukkede marked i Wuhan, hvor man mener, at en række kinesere blev smittet med den nye coronavirus. En virus, der formentlig er blevet overført fra nogle af de dyr, der blev solgt på markedet, til mennesker. Foto: NOEL CELIS Vis mere Det nu lukkede marked i Wuhan, hvor man mener, at en række kinesere blev smittet med den nye coronavirus. En virus, der formentlig er blevet overført fra nogle af de dyr, der blev solgt på markedet, til mennesker. Foto: NOEL CELIS

Det er et marked, hvor der både er blevet solgt levende, døde og opsprættede fisk og dyr, og man mener, at de, der er blevet smittet, har fået virus fra de dyr, der har været på markedet.

»Rejser man i det område, kan det derfor være en ide at udvise forsigtighed ved den type markeder,« siger Tyra Grove Krause, afdelingschef i Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i Statens Serum Institut.

Men der er ingen grund til at ændre på dine rejseplaner, hvis du står over for at skulle en tur til Kina. Indtil videre er der ikke noget, som tyder på, at den nye virus overføres fra mennesker til mennesker, og man frygter derfor ikke et større udbrud.

»Vi er utrolig opmærksomme på, om situationen er den samme, som vi så med sars, hvor der skete smitte mellem mennesker og spredning til andre lande, men det er der ikke noget, som tyder på,« fortæller Tyra Grove Krause.

Skilt i en kinesisk lufthavn, der advarer mod den nye virus. Foto: STR Vis mere Skilt i en kinesisk lufthavn, der advarer mod den nye virus. Foto: STR

Der er hverken set tilfælde af virus mellem de kontakter, som de smittede har haft, eller hos de sundhedspersoner, der har behandlet dem. Det taler imod, at mennesker kan smitte hinanden med den nye virus.

Virussen er i familie med en gruppe af virus, der kan give ganske almindelig forkølelse, men også alvorlige luftvejssygdomme. I dette tilfælde er adskillige mennesker altså blevet så syge, at de er blevet indlagt.

Det er dog ikke ualmindeligt, når et virus, der normalt inficerer dyr, pludselig inficerer mennesker.

Det fortæller professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

»Når en virus hopper fra en art til en anden, kan det give rigtigt meget sygdom, fordi den nye vært mangler nogle forsvarsmekanismer mod den,« forklarer Søren Riis Paludan.

Men det giver også virussen svære betingelser.

»Virussen kender heller ikke os mennesker som vært, og den mangler derfor nogle af de værktøjer, den skal bruge til at sprede sig. Den er på udebane, og derfor ser man sjældent, at den type udbrud udvikler sig til pandemier,« siger han.

Symptomerne på den nye coronavirus er feber, hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning og tegn på lungebetændelse.

Den 61-årige mand, der er død af sygdommen, havde i forvejen flere alvorlige kroniske sygdomme, så selv om virussen kan give alvorlige luftvejsinfektioner, er der ikke noget, der lige nu tyder på, at den er meget dødelig, siger Tyra Grove Krause.

WHO følger fortsat udbruddet, men Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og Kontrol vurderer, at risikoen for, at der kan ses smittede blandt rejsende til Europa, er lav, og at risikoen for smittespredning til Europa er meget lav.

WHO opdaterer løbende Danmark om situationen og har delt det nye virus, så man hos Statens Serum Institut er i stand til at diagnosticere det, hvis der mod forventning skulle findes tilfælde herhjemme.

Du kan læse mere på Statens Serum Instituts hjemmeside her.