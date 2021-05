Tilbage i februar bredte et mysterie sig blandt flere af de ansatte i Odder Kommune.

Når de loggede på videomøder med kollegaerne fra hjemmekontoret, så var det nemlig ikke kun velkendte hoveder, de så. Det har kommunen tidligere fortalt til Aarhus Stifttidende.

Flere gange oplevede de, at en mørkhåret, letsmilende mand med headset på også dukkede op på skærmen. Han var der kun kort, før han forsvandt igen.

Flere af kommunens ansatte nåede dog at se, at han sad på en stol i en gul stue, og selvom han så venlig ud, så bredte usikkerheden sig – for ingen vidste, hvem manden var, eller hvorfor og hvordan han deltog i møderne. Men nu er programmet Påstand mod Påstand på P3 kommet Odder Kommunne til undsætning. De har nemlig fundet frem til den mystiske, mørkhårede mand – og vi skal en tur til London.

Her bor edb-teknikeren Rich, og det er et billede af ham, der de seneste måneder er dukket op til talrige videomøder i Odder. Det fortæller han værterne i radioprogrammet, da han er i gennem på en telefon.

For ganske som kommunens it-afdeling hele tiden har troet, så ér der tale om en såkaldt skjult feature i det StarLeaf-program, som er dem, der har leveret softwaren til videomøderne. Her er Rich ansat, og da han skulle implementere en ny feature, der gør det muligt at skifte baggrund under møderne, lagde han et billede ind af sig selv som skabelon.

Billedet af ham skal egentlig gerne forsvinde igen, men:

»Desværre duer det ikke, hvis der noget galt med pc'ens webcam. Så forsvinder jeg ikke. Det beklager jeg meget,« fortæller han i udsendelsen. Her understreger han også, at han hurtigst muligt vil få problemet fikset, så Odder Kommune – og andre videomøder – fremover ikke får besøg af en mystisk mand fra England.