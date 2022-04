Lige nu leder forskere rundt omkring i verden efter årsagen til et alarmerende udbrud af alvorlig hepatitis blandt små børn.

Der er også rapporteret tilfælde i Danmark.

Det skriver science.org.

Der har været 74 dokumenterede tilfælde i Storbritannien og tre i Spanien.

Derudover er der også rapporter om lignende udbrud i Danmark og Holland.

Sent torsdag bekræftede det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at de aktuelt efterforsker ni sager i Alabama.

Forskellige typer virus kan forårsage hepatitis, som også kaldes leverbetændelse, men børn, som i øvrigt er raske, bliver sjældent alvorligt syge.

Men i de aktuelle udbrud er flere børn blevet meget dårlige.

De har alle været indlagt på hospitalet, og syv børn i Europa har haft brug for levertransplantationer.

Lige nu er teorien, at det er en såkaldt adenovirus, der normalt er skyld i forkølelser, som er årsag til udbruddene af hepatitis.

»Vi skal tage det her meget alvorligt,« sagde WHOs europaafdeling i en skriftlig udtalelse.

»Stigningen er uventet, og de almindelige årsager er blevet udelukket.«

Ifølge Deirdre Kelly, der er børnelæge ved Birmingham børnehospital i England, er der tale om et alvorligt fænomen.

»Der er tale om børn, der var fuldstændigt sunde og raske for en uge siden. Heldigvis kommer de fleste af børnene sig helt på egen hånd,« fortæller hun.

Skotske forskere blev som de første opmærksomme på udbruddet 31. marts, hvor de underrettede sundhedsmyndighederne om, at en gruppe 3-5-årige var blevet indlagt de første tre uger i marts.

De blev alle diagnosticeret med hepatitis, der var opstået af ukendte årsager.

Størstedelen af børnene er mellem to og fem år, og deres symptomer var opkast og gulsot.