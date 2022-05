Antallet af børn verden over, der pludseligt er blevet alvorligt syge af hepatitis, er nu ifølge WHO næsten 300.

Også i Danmark har der siden december været tre tilfælde, hvor børn under ti år er blevet uforklarligt syge.

»Det er flere, end vi ville forvente. Alle børn har været indlagt og flere har været alvorligt syge, men heldigvis har ingen af dem haft brug for levertransplantation,« har overlæge Anders Koch fra Statens Serum Institut (SSI) udtalt om sagerne.

De danske sundhedsmyndigheder har nu sat en udvidet overvågning i gang omkring de uforklarede tilfælde, oplyser SSI i en pressemeddelelse.

»Normalt holder vi jo øje med hepatitis, der skyldes bestemte virus – for eksempel hepatitis A. Men nu har vi imidlertid nogle børn med leverskade, som vi reelt ikke ved, hvad skyldes,« siger Anders Koch.

»Derfor har vi nu udvidet overvågningen, så Sundhedsstyrelsen og SSI sammen med børnelægerne – herunder ikke mindst børneleverlægerne – holder øje med og registrerer den slags tilfælde.«

Sundhedsmyndigheder i hele verden er ifølge BBC i øjeblikket i gang med at undersøge de mystiske tilfælde.

De fleste tilfælde er fundet i Europa, men der er også tilfælde i USA og Asien.

De første syge børn blev registreret i Skotland, og man er i øjeblikket ved at undersøge 140 tilfælde i Storbritannien.

Størstedelen af børnene er kommet sig ovenpå sygdommen selv, men ti har haft brug for en levertransplantation for at blive raske.

Symptomerne hos de ellers raske børn var opkast og diarre efterfulgt af gulsot, der giver gullig hud og øjne.

Det er endnu ikke lykkedes at fastslå, hvorfor børnene bliver syge, men forskere arbejder ud fra en teori om, at det kan skyldes en almindelig forkølelsesvirus, som er vendt tilbage i kølvandet på coronapandemien.

Ifølge britiske forskere kan børn være mere udsat for at blive syge, fordi de ikke er blevet udsat for virus i samme grad som vanligt under pandemien.