Efter flere borgeres henvendelser er beredskabet onsdag morgen rykket ud til Frederiksværk.

Men det er fortsat et mysterium, hvor den karakteristiske gaslugt egentlig kommer fra.

»Vi har ingen forklaring på, hvor det stammer fra,« siger René Bech, der er indsatsleder ved Fredensborg Brand og Redning.

Efter flere henvendelser fra forskellige adresser, der ligger op til 10 km fra hinanden, sendte beredskabet to vogne ud for at undersøge sagen.

»Jeg var selv ude med en gasdetektor. Jeg kunne ikke måle noget, og jeg kunne heller ikke lugte gas,« fortæller René Bech.

Ifølge en henvendelse fra en borger skulle lugten minde om den lugt, der er fra en gasgrill. Modsat bygas lugter den ikke så voldsomt.

Der er god grund til at være bekymret for et eventuelt udslip, understreger René Bech.

»Gassen er tungere end luft og ligger sig derfor lavere, så det kan let trænge ind i boliger. Derfor er det værd at være opmærksom på,« siger han.