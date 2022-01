'Hej skat. Vil du gifte dig med mig?'

Det har en person skrevet med kæmpestore bogstaver, omgivet af et hjerte, på en mark midt på Djursland.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Og hvem, der har taget et frieri til helt nye højder, vidnes endnu ikke. Derfor melder spørgsmålet sig nu: Hvem står bag frieriet?

Ernst Poulsen, der til daglig arbejder som freelancejournalist med speciale indenfor teknologi, spottede bogstaverne, der står på en mark i nærheden af Limevej cirka 15 kilometer fra Randers, onsdag på Open Street Maps.

»Jeg har tidligere set, at der er nogen, der har gjort sig umage med at tegne mønstre i markerne. Den slags er utrolig flot fra luften. Men jeg må indrømme, at jeg aldrig har set nogen, der friede på den måde,« fortæller Ernst Poulsen til TV 2 Østjylland.

Han vurderer, at hvert bogstav er omkring 10 meter højt, og at frieriet har fundet sted i perioden mellem marts 2020 og april 2021, hvor luftfotoet formentlig er taget.

»Jeg krydser virkelig fingre for, at det er endt godt, hvem end der har taget sig mod til at skrive med store bogstaver i landskabet,« siger Ernst Poulsen afslutningsvis til B.T.

Kender du noget til frieriet? Så hører B.T. gerne fra dig.