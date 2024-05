En haj på omkring 40 til 50 centimeter er blevet fundet på en parkeringsplads ved Thisted Søbad.

Det skriver TV Midtvest.

Over for mediet vurderer Michael Madsen, der er indehaver af Jyllandsakvariet i Thyborøn, at der formentlig er tale om en pighaj.

Det var Heinrich Damsgaard, som fandt hajen på en cykelsti ved Thisted Søbad, skriver TV Midtvest.

Han vurderer, at der er tale om en haj på omkring 40 til 50 centimeter.

B.T. har talt med Midt- og Vestjyllands Politi om sagen.

De har ikke modtaget nogen anmeldelse, og tilsyneladende er hajen nu væk igen:

»Lokalpolitiet følger op på sagen mandag og vil se på, om der er sket en overtrædelse ligesom sidst,« siger vagtchef Jens Claumarch.

Vagtchefen refererer til hændelsen 2. maj, hvor en mand fandt en anden haj på en cykelsti ved Ringkøbing.

Her var der tale om en 1,5 meter lang haj.

Siden har en mand erkendt, at det var ham, der placerede hajen på cykelstien. Manden vil få en bøde, har Midt- og Vestjyllands Politi tidligere oplyst.