Der er lydt et højt brag i Vallensbæk Nordmark.

Det har fået flere bekymrede borgere til at kontakte Vestegnens Politi.

Politiet har derfor patruljeret intenst i området, men endnu ikke fundet årsagen.

Det fortæller vagtchef Thomas Christensen.

»Vi har undersøgt sagen, og vi ved ikke, hvad der har forårsaget braget, og vi ved ikke præcis, hvor det kommer fra,« siger Thomas Christensen og fortsætter:

»Det var meget højt, og mange borgere har kontaktet os,« .

Hørte du braget? Eller ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Politiets umiddelbare opfattelse er, at braget kommer fra Vallensbæk Nordmark, hvor er der en stor forhøjning.

»Uden at det er bekræftet, så er vores teori, at der er tale om noget meget kraftigt fyrværkeri, der er sprængt fra et højt punkt, hvorved lyden forstærkes.«

Vagtchefen fortæller, at politiet gerne hører fra borgere, der kender årsagen til braget på eller præcist kan udpege stedet, hvorfra braget har lydt.

De kan kontakte politiet på 114.

I Facebookgruppen 2620 går snakken om det høje brag, hvor flere brugere også fortæller, at de så et lysglimt inden braget lød.

Her spekuleres der også i, at årsagen må være noget kraftigt fyrværkeri.

Opdateres..