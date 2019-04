Selvom en omfattende og nøje koordineret strejke har lammet togtrafikken mandag morgen, er der umiddelbart ingen, der vil vedkende sig ansvaret.

Heller ikke Dansk Jernbaneforbund, der ligger i forhandlinger med DSB om nye overenskomster og lokalaftaler.

»Vi kender ikke noget til den strejke, der er opstået i dag. Men vi afventer nu at blive kaldt i arbejdsretten, for det er normal procedure, når der er overenskomststridig arbejdsnedlæggelse,« siger Claus Møller Frederiksen, der er faglig konsulent.

Årsagen til arbejdsnedlæggelsen sker efter længere tids konflikt mellem lokomotivførerne og DSB. Senest har DSB ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant - og ønsker i stedet, at de ansatte skal gå til deres nærmeste ledere.

Du siger, at i ikke kender noget til strejken. Er vi ikke enige om, at det er jeres medlemmer, der strejker?

»Vi aner det ikke. Det er nogle anonyme ansatte i DSB, der strejker.«

Hvor mange af de ansatte i DSB er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund?

»Det er al driftspersonale: Togførere, lokoførere og klargøringspersonale. Det er omkring 3.500.«

Hovedbanegården i København hvor DSB lokomotivførere strejker mandag den 1. april 2019.

Så vi er enige om, at det er jeres medlemmer, der har har nedlagt arbejdet og nægter at køre tog?

»Det kan jeg ikke svare på,« siger Claus Møller Frederiksen.

Dansk Jernbaneforbund har mandag morgen udsendt en pressemeddelelse med en opfordring til, at strejkende medlemmer genoptager arbejdet.

‘Dansk Jernbaneforbund har 6.59 modtaget besked fra Dansk Industri om, at der finder overenskomststridige arbejdsnedlæggelser sted øst for Storebælt.’

‘Dansk Jernbaneforbund skal på den baggrund pålægge vores medlemmer at genoptage arbejdet straks og holde det normaliseret,’ står der.

Mystikken om ansvaret for strejken er opstået efter, at Ekstra Bladet før weekenden modtog en pressemeddelelse fra ’De ansatte i DSB’ med varsel om strejken.

Personerne bag pressemeddelelsen ønsker ikke at stå frem med navn af frygt for at miste deres job.

Heller ikke informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, ved hvem der har ansvaret for strejken.

»Jeg kan se af en flyer, der er runddelt, at det fremgår, at der er tale om DSB-ansatte, men det kan vi dybest set ikke vide. Jeg kan konstatere, at der er ansatte, der er mødt op i dag, men vi er forhindret i at køre tog, og det beklager vi stærkt over for vores passagerer.«