Umiddelbart lyder forklaringen på de rystelser, der ramte Bornholm lørdag eftermiddag, at der er tale om et jordskælv 150 kilometer mod syd i Polen.

Alligevel har politiet ikke meldt ud, hvad de anser for årsagen. Og samtidig melder en række personer om mærkelige lyde og noget, de oplevede som et fald i tryk. Mystikken breder sig.

Går man lørdag aften en tur ind på diverse Facebook-opslag omhandlende rystelserne på solskinsøen lørdag, så tager det ikke lang tid at finde dem.

Kommentarerne, hvor folk beskriver, at de hørte mærkelige lyde. En slags brag langt væk. Vibrationslyde.

Og de skal være kommet over flere gange.

Netop de meldinger har politiet på Bornholm også fået. Det bekræfter vagtchef Casper Kristensen over for B.T. lørdag aften.

»Der er enkelte henvendelser, der drejer sig om tryk og lyd. Det kan jeg bekræfte,« siger vagtchefen.

Han slår samtidig fast, at man endnu ikke »kender de nøjagtige årsager« til rystelserne, der ramte Bornholms østkyst fra Sandvig i nord til Snogebæk i syd.

En række personer, B.T. har talt med, beskriver også dybe brag eller lyde.

Nogle beskriver på sociale medier, hvordan de fik det fysisk dårligt samtidig.

I Snogebæk på Sydøstbornholm mærkede Kenny Due, der driver en café i byen, rystelserne selv.

»Ja, vi kunne mærke rystelserne. Der var sådan nogle brag-lignende lyde,« fortæller han til B.T.

»Vi blev lidt overraskede. Først tænkte vi, at det måtte være en øvelse, for der var mange af dem. Det var egentlig lidt skræmmende,« fortæller han.

Også den kendte iværksætter Martin Thorborg oplevede lydende.

Han fortæller til B.T., at det føltes som »en meget kraftig eksplosion meget langt væk«.

På TV 2 Bornholms Facebook-side er der en række personer - under et opslag om rystelserne - som beskriver, at de oplevede mærkelige lyde eller vibrationer.

En skriver: 'På Dueodde camping kunne man høre det, samt en ubehagelig trykken i ørene.'

En anden skriver: 'Nexø har vi hørt mærkelige lyde som kunne lyde som vibrations lyde. Kom over flere gange.'

En tredje skriver: 'Det føltes altså langt fra som et jordskælv … Det var en slags trykbølger … man kunne mærke det i kroppen, trommehinder mm. Og det kom som bølger med 15-20 min mellemrum..'

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra GEUS, der overvåger undergrunden herhjemme.

Men herfra lyder den umiddelbare forklaring, at rystelserne formentlig stammer fra et mindre jordskælv i Polen på 2,3 på richterskalaen.

En række personer, som B.T. har talt med, beskriver da også rystelser.

Blandt andet kunne en ansat på en café ved havnefronten i Nexø beskrive, hvordan vinduer rystede, fulgt af nogle »bump«-lyde.

Og hos Kvickly i Nexø oplevede man, hvordan nogle flasker faldt ned fra hylderne i forbindelse med rystelserne.

Og så er der den videre mystik om det udslag, man har registreret klokken 15.16.

»Der er et signal om, at der er et eller andet. Det er ikke et lokalt jordskælv. Det kan være lokal støj, en lastbil der kører forbi målestationen. Vi ved det ikke. Men vi vil meget gerne have indberetninger fra lokale, der har hørt eller mærket noget,« siger Trine Dahl-Jensen fra Geus til Ritzau.