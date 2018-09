I Høje-Taastrup Kommune har man en drøm. Drømmen er at bygge verdens femtestørste vandland. Men selvom byggeriet skulle være påbegyndt i 2017, er det endnu ikke sket.

Desværre er projektet, der kaldes Nordic Water Universe, stadig kun en drøm. Byggegrunden er endnu bare græsmarker og naturområde.

»Det er et stort milliardprojekt, vi har med at gøre, og det tager lang tid at få alt til at gå op. Og vi var nok for optimistiske, da vi meldte de første datoer ud for, hvornår man ville gå i gang,« forklarer Michael Ziegler (K), der er borgmester i byen, til Sjællandske Medier.

Herunder kan du se et opslag fra borgmestren Facebook-side, hvor han annoncerer, at projektet står klar i foråret 2018

Kommunen har nemlig stadig ikke fået de 84 millioner kroner for grunden, hvor vandlandet skulle stå klar februar 2017 i første omgang. Det er efterfølgende blevet udsat til marts 2018.

Problemet er ifølge Michael Ziegler, at køberne vil have konverteret nogle af de planlagte ferieboliger til almindelige boliger, hvis projektet ikke udvikler sig som forventet.

Det er ikke utænkeligt, at man kan ændre nogle ferieboliger til almindelige boliger, fortæller borgmesteren til Sjællandske Medier. Det vil dog betyde, at udviklerne af grunden skal betale mere til kommunen.

Kommunen har stadig mulighed for at bakke ud af købsaftalen, da de 84 millioner ikke er betalt. Men det ønsker man ikke.

Michael Ziegler mener, at ferie- og forlystelsesbyen vil skabe mange arbejdspladser til de lokale og stor værdi for byens borgere.

Han fortryder ikke, at man har sat gang i projektet, som foruden et vandland skal bestå af en række ferieboliger, forlystelser, butikker, caféer og hotel.

Status er altså, at projektet endnu er sat på pause på ubestemt tid.

