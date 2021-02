Ledsaget af betjente med maskinpistoler blev fem personer tirsdag morgen ført ind i en retssal i Holbæk.

De er sammen med en sjette person sigtet i en omfattende terrorsag, hvor politiet i første weekend af februar fandt ingredienser til at lave en bombe, pumpguns og et jagtgevær med kikkertsigte ved ransagninger i byen.

Den ene sigtede - en ung mand - var iført hvid skjorte, sort Adidas-hættetrøje, mørkegrå bukser og sorte ruskindssko. Han blev konstant bevogtet af to kampklædte betjente.

En anden mand kom i en grøn skjorte og fik løsnet sine håndjern, før han tog plads.

Betjente bevogter retsbygningen i Holbæk. Foto: Claus Bech Vis mere Betjente bevogter retsbygningen i Holbæk. Foto: Claus Bech

En tredje kvinde var iført tørklæde og en sandfarvet bluse, og hun fik ligeledes taget håndjernene af, da hun kom ind i retssalen.

En fjerde kvinde kom ind med lyserødt tørklæde og sort tøj.

En femte sigtet - en høj, kraftigt bygget mand med briller - ankom i helt sort tøj.

Den sidste sigtede kunne af ukendte årsager ikke deltage i retsmødet, men er også fængslet i sagen.

Maksimal sikkerhed ved Retten i Holbæk. Foto: Claus Bech Vis mere Maksimal sikkerhed ved Retten i Holbæk. Foto: Claus Bech

Alle fem havde mellemøstligt udseende, og tre af dem fik hjælp af en tolk til at få oversat, hvad dommere, forsvarere og anklageren sagde.

Retsmødet handlede om at forlænge varetægtsfængslingen af de sigtede.

Ud over de seks er syv andre også anholdt i sagen. De er sigtet for at planlægge et terrorangreb og er foreløbig varetægtsfængslet indtil 2. marts.

Ifølge politiet har de to grupper på seks og syv personer en forbindelse til hinanden.

B.T. har oprullet, hvilke tråde der forbinder de forskellige sigtede i sagen. Det drejer sig både om flygtninge, der er kommet til Danmark, men også om personer, der er opvokset i Danmark.

To unge kvinder, der begge har gået i gymnasiet og fået studenterhue på hovedet - den ene for blot tre år siden - er blandt de anholdte.

Men der hersker stadig mystik om, hvad de seks anholdte ved dagens retsmøde er sigtet for.

Anklagemyndigheden begærede, at retsmødet foregik bag lukkede døre.

»Der er ikke nogen af de sigtede i denne del, der er afhørt af politiet. Der er endnu en masse efterforskningsskridt, der skal tages stilling til. Der skal foretages yderligere afhøringer af andre personer,« sagde anklageren.

Forsvarsadvokaterne og pressen protesterede mod lukkede døre, men dommeren valgte at imødekomme anklagemyndighedens begæring.

Dermed er sigtelsen mod de seks stadig ikke kendt for offentligheden.