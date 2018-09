På det seneste har der været så mange uheld på Fynske Motorvej vest for Nørre Aaby-afkørslen på grund af vand på vejbanen, at hastighedsgrænsen midlertidigt måtte nedsættes til 80 km/t på strækningen.

Der har været mistanke om, at revner i vejbanen var årsagen, men nu har Vejdirektoratet fundet ud af, at problemet skyldes noget helt andet.

»Det er snavs og skidt, der har lagt sig langs vejene, og det har vi været ude og fjerne og kan se, at vandet er blevet ledt væk,« siger Søren Andersen, Områdechef ved Vejdirektoratet.

Så sent som tirsdag formiddag var der et uheld på Fynske Motorvej netop ved Nørre Aaby. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, men autoværnet blev så beskadiget, at det natten til onsdag måtte repareres af Vejdirektoratet.

På grund af de mange uheld og de vedvarende problemer med vand på vejbanen, tog Vejdirektoratet tirsdag ud for at undersøge årsagerne.

»Vi har været herude i løbet af dagen og holde opsyn, og det kommer vi også til lidt endnu for at være sikre på, at vandet fortsat bliver ledt væk,« siger Søren Andersen

Vejdirektoratet holder løbende øje med vejene i landet, men det sker nogen gange, at der samler sig jord og skidt, så vandet ikke kan løbe væk. Og det har været tilfældet her, oplyser Søren Andersen.

Hastighedsbegrænsningen på 80 km/t er fjernet, og er nu tilbage til normalen.