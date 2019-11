Et markant blåt lys, der lørdag bevægede sig på himlen over København, har affødt dyb undren på sociale medier. Var der tale om en ufo eller blot en slags fyrværkeri?

En videooptagelse giver nu svaret.

For efter at B.T. har efterlyst øjenvidner til den kæmpe, blå lyskegle, har redaktionen modtaget massevis af henvendelser. Herunder en kort og grynet video, der dog akkurat er tydelig nok til, at enhver kan se, at der ikke er tale om et ‘Uidentificeret Flyvende Objekt.’

Lyset er blevet set så forskellige steder som ved Dyssegaard i Gentofte, Valby og Høje Taastrup.

Men også uden for hovedstaden er det blå lys blevet observeret. Eksempelvis i Veksø nær grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Der er videre meldinger fra både Køge, Birkerød og Frederikssund.

Den skarpe læser vil vide, at alle stederne har mindst én ting til fælles: Jernbanen.

Da B.T. mandag spurgte både DSB, BaneDanmark og Københavns Politi om kendskab til det opsigtsvækkende lys var meldingen dog samstemmende, at der ikke var viden om, hvorfra lyskeglen kom.

Takket være videodokumentation kan det dog slås fast, at der altså var tale om et lys sendt mod himlen fra et tog kørende på banelegemerne.

En af de læsere, der har tippet B.T., er Kim Koblauch. Han er komponentansvarlig i Elteknik i DSB, hvor han har været ansat i 30 år.

For ham er det blå lys ikke et mysterium. For selvom han ikke med egne øjne har set det blå lys lørdag aften, så er han helt bekendt med årsagen til, at visse tog indimellem lyser himlen op i en klar, blå farve.

Kim Koblauch forklarer, at der sandsynligvis har været tale om et arbejdstog, der har haft til formål at måle kvaliteten af køretråden på de elektrificerede jernbanestrækninger.

Det vil slet og ret sige, at det skal kontrolleres, om køreledningen hænger i den rigtige højde over skinnerne.

Toget måler ligeledes et zigzag-mønster, som køretråden er konstrueret i, forklarer Kim Koblauch. Årsagen er som følger:

Togene kører med en strømaftager på taget, som konstant er i kontakt med køreledningen. For ikke at køreledningen skal slides unødigt, har strømaftageren en kul-belægning. Og da denne belægning helst skal slides ensartet, er zigzag-mønsteret vigtigt, så der ikke opstår én, dyb rille i belægningen.

Men hvorfor så lave denne kontrol efter mørkets frembrud?

Ifølge Kim Koblauch er tidligere kontroller gennemført i dagslys, men lyset fra arbejdstoget muliggør en berøringsfri kontrol, hvilket øger præcisionen af målingen.

»Der skal være mørkt for, at man kan bruge laserlys. Det giver en berøringsfri og mere nøjagtig måling,« siger Kim Koblauch.