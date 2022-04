Alfred Futtrup var ikke i tvivl, da han i torsdags klokken 21.30 kom kørende i den lille Vejle-forstad Vinding:

Det kattedyr, der midt i billygternes skarpe skær krydsede vejen, var ikke et, der har sit normale liv i den danske natur.

I omkring fem sekunder iagttog han det store kattedyr med den lange pels og pjuskede hale, før den forsvandt ud i mørket.

»Det var en puma. Det er der ingen tvivl om,« siger den 83-årige vejlenser til B.T.

Alfred er en naturmand med stort N, som kender lokalområdet som sin egen lomme, og han er ikke ét procent i tvivl om observationen af det farlige rovdyr.

Han er heller ikke den eneste.

De seneste uger har Vejle Amts Folkeblad nemlig talt med en lang række borgere i den jyske by, der mener at have set en vild puma.

Puma-mysteriet kan dog dateres intet mindre end syv år tilbage.

En hurtig Google-søgning leder os nemlig ind på en artikel hos nichesitet NetNatur fra 2015.

Under overskriften 'Puma måske på vej mod Danmark' fremgår det, at det tyske politi i grænsebyen Flensborg havde iværksat en storslået eftersøgning efter et pumalignende kattedyr.

Dengang vidste politiet ikke, om pumaen havde taget turen over grænsen, men i 2019 begyndte rygterne at spire om 'den jyske puma'.

I en række østjyske byer påstod borgere at have set et kattelignende dyr, der ud fra signalementet passede på pumaen.

I den forbindelse talte B.T. med 37-årige Kitt Buchardt, der havde knipset et billede af det pumalignende kattedyr.

Sådan så et billede ud, som jyske Kitt Buchardt i 2019 tog af det, hun mente var en puma. Nu går snakken igen i Vejle, hvor mange de seneste uger mener at have set det farlige dyr. Vis mere Sådan så et billede ud, som jyske Kitt Buchardt i 2019 tog af det, hun mente var en puma. Nu går snakken igen i Vejle, hvor mange de seneste uger mener at have set det farlige dyr.

Og nu er vi så fremme i 2022.

Efter tre års pumapause begynder fortællingen nu igen i Vejle.

En håndfuld borgere er nemlig stødt på et unormalt stort kattedyr, der har stærke lighedstegn med pumaen, og en af dem er Alex Lykke Nielsen.

Ved du noget om puma-mysteriet? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Den 74-årige vejlenser var i torsdags klokken 23 færdig med et madkursus, da han nærmede sig sit hjem.

Pludselig fangede billygterne dog en bevægelse 30-40 meter foran bilen.

»Jeg kunne se, det ikke var en ræv eller mårhund, for den var en del større. Jeg er jæger, så jeg kan jo se, at når dyret er fire til fem gange større end en kat, så er det ikke et normalt dansk dyr. Det var en puma,« siger Alex skråsikkert.

Men er det overhovedet realistisk, at en puma kan leve i det danske klima? Og er den i så fald farlig?

For at få svar på det spørgsmål har B.T. allieret sig med naturformidleren Sebastian Klein.

»Ja, først og fremmest er pumaen den mest fleksible kat. Den, der kan leve i flest klimatyper. Så i teorien kan den godt overleve her, men...« siger Sebastian Klein og fortsætter:

»Det er meget usandsynligt, at sådan en puma skal kunne gemme sig i den danske natur uden for alvor at blive fundet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er i hvert fald umuligt, hvis den skal have levet her siden 2015. Det må være en golden retriever eller en anden kat,« siger Sebastian Klein.

Tror du, at der er tale om en vild puma i Vejle?

Naturformidleren fortæller, at han et utal af gange har beskæftiget sig med fortællinger om folk, der har set sjældne dyr, men at det altid har vist sig at være forkerte observationer.

Skulle det usandsynlige dog ske, og at det rent faktisk er en puma i Vejle, har Sebastian Klein et par gode råd.

»Det er jo et farligt dyr, så du skal ikke wrestle den eller tænke, at nu laver vi lige en civil anholdelse af pumaen, for så kommer du galt afsted. Men det er ikke en puma, det er jeg helt sikker på,« afslutter Sebastian Klein.