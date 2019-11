Jeanette Rømer Hansen, en af de myrdede kvinder i sagen om et makabert dobbeltdrab, har tilsyneladende haft en konflikt om et fælles barn med den sigtede drabsmand Martin Degn.

Ekskæresten Jeanette Rømer Hansen følte også, at Martin Degns nu også myrdede kæreste Line Messerschmidt forbød dem kontakt.

Det fremgår af flere Facebook-opslag, som Jeanette Rømer Hansen i 2019 postede på den åbne gruppe ‘tvang og magt’ på Facebook.

Martin Degn er sigtet for med få timers mellemrum fredag morgen at have slået først sin kæreste Line Messerschmidt ihjel i deres hus i Ruds Vedby.

Politiet var til stede med hunde på gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem. Foto: Martin Sylvest

Line Messerschmidt er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Morten Messerschmidts søster, og hun havde fire børn. To af børnene skulle angiveligt være med den drabssigtede.

Derefter kørte han til Kundby for at slå sin ekskæreste Jeanette Rømer Hansen ihjel.

Motivet bag dobbeltdrabet er stadig en gåde, men Faceboook-tråde indikerer, at der har været konflikter mellem de tre.

En række opslag, som den myrdede Jeanette Rømer Hansen har skrevet i gruppen ‘tvang og magt’ på Facebook, viser nemlig, at Martin Degn og Jeanette Rømer Hansens fælles barn gav anledning til konflikter. 'Tvang og magt' er en gruppe for pårørende til anbragte børn.

Barnet var ifølge et opslag fra Jeanette Rømer Hansen i hvert fald på daværende tidspunkt anbragt.

Her en af politiets teknikere på gerningsstedet i Ruds Vedby, hvor den formodede gerningsmand boede sammen med det 31-årige offer. Foto: Martin Sylvest

Jeanette Rømer Hansen følte ifølge opslagene, at hun ikke måtte have kontakt til Martin Degn på grund af Line Messerschmidt.

I oktober 2016 skrev Jeanette Rømer Hansen i et opslag:

‘Da mit barns far og jeg ikke må have kontakt til hinanden eller mødes for hans kæreste, er jeg meget i tvivl, om jeg skal flytte min dato for statusmøde for mit barn, eller om jeg skal beholde den?'

Da en anden bruger reagerer på opslaget og skriver, at de skal kunne samarbejde om barnet, svarer hun:

‘Jeg er helt enig i, at vi skal kunne samarbejde. Men jeg har det bare lidt svært ved det, når hans kæreste ikke vil have, at skal have kontakt sammen’.

Ifølge Jeanette Rømer Hansen medvirkede Martin Degn til at komplicere deres mulighed for at holde statusmøder om deres fælles anbragte barn:

‘Faren (Martin Degn, red.) har sagt ting til kæresten, at jeg har sagt noget om hende, som jeg aldrig nogensinde har sagt om hende,’ skriver hun blandt andet i en af trådene.

Om konflikter mellem de tre kan have drevet Martin Degn til ugerningen, er uvist.

Politi og teknikere her fotografet ved gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt. Foto: Martin Sylvest

Lars Kryger, en nabo til Martin Degn og afdøde Line Messerschmidt i Ruds Vedby, har til B.T. fortalt, at han har hørt husspektakler i hjemmet.

»Vi har hørt skænderier derinde fra. Ikke noget, hvor man har truet hinanden på livet,« lød det fredag.

Martin Degn blev fredag fængslet i fire uger efter at have afgivet forklaring i et grundlovsforhør bag lukkede døre i Retten i Næstved

Under grundlovsforhøret gav Martin Degn ikke megen lyd fra sig, og han kiggede mest ned i sit skød.

Han er karseklippet, omtrent 175 centimeter høj og fremstod omtåget. Han var desuden iført blå plastikfutter og et hvidt tæppe.

Han er sigtet for drab. Han erkender dog kun vold med døden til følge.