De danske myndigheder lukker for alle flyvninger fra Dubai i fem dage.

Forbudet kommer efter, at man er blevet i tvivl om de tests, man skal have taget i De Forenede Arabiske Emirater, før man rejser til Danmark.

For at begrænse nye mutationer af coronavirus blev det nemlig fra 9, januar et krav for at flyve til Danmark, at alle passagererne har en frisk negativ test for COVID-19 eller bevis for, at de har haft sygdommen for nylig.

Efter en henvendelse til Udenrigsministeriet er der dog opstået mistanke om, at de test, der kan fås før udrejse fra Dubai, ikke er pålidelige.

»Vi har tidligere set mutationer komme ind via Dubai, og vi kan ikke sidde sådan en mistanke overhørig. Derfor vil alle passagerflyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater blive indstillet i fem dage, indtil det har været muligt at undersøge sagen til bunds og sikre, at den negative test, der bliver krævet, rent faktisk er en reel test, som er foretaget ordentligt,« siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Flyveforbuddet gælder fra i nat og foreløbig i fem dage, indtil de danske myndigheder har vished for, at der ikke bliver sjusket med de tests, der bliver lavet og at der ikke kan købes falske tests.

Rejser til og fra Dubai har været veldiskuteret i de seneste uger.

Først kom det nemlig frem, at en række danske kendisser, herunder Nicklas Bendtner og Mikkel Kessler, havde valgt at rejse til millionbyen på trods af myndighedernes anbefalinger om ikke at forlade Danmark.

Det affødte en stor kritik på de sociale medier.

Den kritik blev endnu voldsommere, da det få dage efter kom frem, at det var fra Dubai, den britiske coronavirus-mutation er kommet til Danmark.

