Det har regnet markant mindre de seneste uger, end det er normen.

Derfor er det knastørt i naturen. Det får nu myndighederne til at slå alarm.

Vi skal mere end 15 år tilbage, siden der sidst kom så lidt nedbør, som det har været tilfældet i maj.

Samtidig har der allerede været en række meldinger om naturbrande herhjemme.

Og derfor kommer politi og beredskab nu med en opfordring.

»De seneste uger har de kommunale redningsberedskaber kørt til flere brande i naturen, end vi har gjort tidligere år. Det er vigtigt, at alle hjælper til og gør, hvad man kan, for at undgå, at der opstår brand,« siger sekretariatschefen i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, i en pressemeddelelse.

De hyppigste årsager til naturbrande er folks brug af ukrudtsbrændere, afbrænding generelt og cigaretskod.

Alene i maj stod de for omkring 70 procent af naturbrandene.

»Vi har desværre set flere tilfælde af brande, der er startet af ukrudtsbrændere. For det går lynhurtigt, når ilden får fat i det tørre græs. Det kan i værste fald medføre, at ens uforsigtighed også ender med en bøde for overtrædelse af beredskabslovgivningen,« siger Jakob Kristensen fra Rigspolitiet i samme pressemeddelelse.

Hos DMI fortæller beredskabschef Knud-Jacob Simonsen, hvorfor situationen lige nu er så alvorlig, at det såkaldte 'brandfareindeks' nu er på orange.

»Vi har allerede et betydeligt vandunderskud i jordlagene svarende til halvdelen af den mængde nedbør, som vi normalt får i løbet af en hel juni måned – og med knastørre vejrprognoser foran os minder udviklingen om den tørkeramte sommer i 2018, der bød på rekordmange naturbrande,« siger han.

Og så kommer Beredskabsstyrelsens Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert, med nogle gode råd, der kan hjælpe med at afværge en lang række brande.

»Overvej grundigt, om der er behov for at bruge åben ild. Det er en dårlig idé at bruge ukrudtsbrænder, når det er så tørt, og man skal være meget påpasselig med for eksempel grill eller bål. Hvis du er ryger, så sørg for ikke at smide skod i naturen,« siger han.

Den kommende tid lover også varme, sol og lidt regn.

Så intet tyder på, at brandfaren bliver mindre i løbet af denne uge.