Der er gode erfaringer med de første fem telte til test for coronavirus. Nu rejses yderligere 11 i landet.

En lang række borgere er allerede blevet testet for coronavirus i fem testtelte, som myndighederne har rejst i hver region i landet. Nu er 11 yderligere telte på vej.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet fredag i en pressemeddelelse.

I næste uge vil de 11 testtelte blive rejst rundtom i landet.

Myndighederne forventer at kunne rejse de nye telte i byerne Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Ballerup, Hillerød, Hvidovre samt på Bornholm.

Placeringerne er blandt andet besluttet ud fra, hvor mange der er smittet i de enkelte områder.

Teltene er en del af det nyoprettede Testcenter Danmark. Det er blevet etableret for at kunne teste langt flere danskere.

Regeringen har i samarbejde med sundhedsmyndighederne besluttet, at langt flere danskere skal testes.

Det skal ske for at få et bedre overblik over det reelle smittebillede i landet.

