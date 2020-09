Blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil deltage i pressemødet, som vil handle om corona.

Myndighederne holder pressemøde klokken 17 om den seneste udvikling med coronavirus i Danmark.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Pressemødet afholdes i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet.

Fra regeringen vil sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) være til stede.

Også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri og chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, deltager i pressemødet.

Ifølge TV2's politiske analytiker Hans Redder er partiernes sundhedsordførere indkaldt med kort varsel til en orientering om corona forud for pressemødet. Orienteringen startede klokken 15.30, skriver han på Twitter.

Fredag blev der rapporteret det højeste antal smittede i Danmark over et døgn, siden epidemien kom til landet.

Statens Serum Institut kunne i sin daglige opgørelse fortælle, at 678 personer er registreret smittede siden optællingen torsdag.

Det er første gang, at der registreres over 600 coronatilfælde på ét døgn.

Inden fredagens smittetal var der blot tre gange registreret flere end 500 coronasmittede i Danmark over en dag. Alle tre gange har været i september.

Det hører dog med til historien, at langt flere nu testes for sygdommen. Det kan betyde, at flere milde tilfælde fanges, da man til forskel fra tidligere kan blive testet, selv om man ikke har symptomer.

/ritzau/