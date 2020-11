Styrelsen for Patientsikkerhed varsler en mere intensiveret opsporing af nære kontakter til smittede.

I de syv kommuner, hvor der gælder særlige restriktioner, er myndighederne parat til at optrappe indsatsen for at få fat i alle borgere, der har været i nær kontakt med smittede.

Hvis der ikke opnås forbindelse med de nære kontakter per telefon, vil myndighederne opsøge de pågældende i deres hjem.

Det er et af budskaberne på et pressemøde søndag hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- I de kommuner vil vi sørge for, at vi får kontakt til alle, siger overlæge og enhedschef Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Kan vi ikke få kontakt på telefon, kan det blive nødvendigt at opsøge folk på deres bopæl, siger hun.

Hvis borgere ikke vil medvirke, kan myndighederne i yderste tilfælde bruge tvang.

- Det er meget alvorligt mente anbefalinger, og hvis der er fare for, at man smitter andre, er der muligheder i epidemiloven for at tvinge folk, fastslår overlægen.

- Der skal være meget på spil, før vi gør det, understreger Charlotte Hjort samtidig.

Hun siger, at magtmidlet i loven med tvang kun meget sjældent vil blive taget i brug. Dog er det sket fem gange indtil nu, oplyser hun.

Charlotte Hjort tilføjer, at det er styrelsens erfaring, at det er lykkedes at få forbindelse til langt de fleste såkaldt nære kontakter.

En af de syv kommuner, Thisted, ligger i Midt- og Vestjyllands Politikreds, og der er sendt ekstra patruljer til området. Men betjentene har ikke haft grund til at skride ind.

- Der er ikke givet en eneste påtale endnu, og det tyder på stor ansvarlighed fra borgerne, siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg på pressemødet.

/ritzau/