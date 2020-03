Genbrugspladser har været lukket siden 11. marts grundet corona. Nu anbefaler KL at genåbne dem fra 31. marts.

Landets genbrugspladser kan blive genåbnet for private, hvis en række forhold bliver opfyldt.

Det vurderer sundhedsmyndighederne, skriver Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

Landets genbrugspladser har været lukket siden 11. marts, hvor store dele af det danske samfund blev lukket ned på grund af coronasituationen.

Siden har KL været i dialog med myndighederne, da der flere steder er opstået udfordringer med affald, der ophobes og smides i blandt andet naturen.

Nu vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladserne, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

På den baggrund anbefaler KL nu kommunerne at åbne pladserne fuldt ud og med fuld bemanding fra tirsdag 31. marts.

- Det har været afgørende for os, at en genåbning af genbrugspladserne kunne være sundhedsmæssig forsvarlig, siger Jacob Bjerregaard, formand for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg, i pressemeddelelsen.

- Det helt overordnede hensyn i denne tid er, at vi skal begrænse smittespredning mest muligt. Derfor er det også vigtigt, at vi tager de rigtige forholdsregler og følger myndighedernes anbefalinger, når pladserne genåbner, siger han.

/ritzau/