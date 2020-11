Coronahotline og telefonlinje, hvor myndigheder kan søge Styrelsen for Patientsikkerhed om råd, har problemer.

Der er mandag tekniske problemer med nogle af de telefonlinjer, som myndighederne har oprettet i forbindelse med håndteringen af corona i Danmark.

På Twitter skriver Rigspolitiet, at der er problemer med coronahotlinen. Det er den linje, der har nummeret 70 20 02 33.

Også Styrelsen for Patientsikkerhed har knas på linjen. Her er det to andre telefonnumre, der har problemer.

Det ene er det nummer, der bruges til smitteopsporing og testrekvisition. Den anden er telefonnummeret, som myndigheder kan ringe på og søge om rådgivning.

Begge steder arbejdes der på at få styr på telefonproblemerne.

