Udenrigsministeriet kan ikke sige, hvornår man forventer at begynde at bruge regionale rejsevejledninger.

Danske rejseselskaber og rejselystne danskere må vente lidt endnu, før der kommer regionale rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har nemlig skiftet strategi og arbejder nu på at finde en fælles løsning i EU, så det ikke er et helt land, der skal lukke på grund af lokale coronaudbrud.

Ifølge Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, er det dog en forudsætning, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis Danmark i sidste ende skal tilslutte sig modellen.

- Alt det, der skal være på plads, før vi kan lave en regional model, er data, der sikrer, at den (modellen, red.) er sundhedsmæssigt forsvarlig.

- Det vil sige, at vi skal have nogle valide data, så vi rent faktisk kan stole på de regionstal, vi må få. Og det er meget svært at få at vide i øjeblikket, hvor mange der bliver testet på regionsniveau rundt omkring i Europa.

Det er en del af en politisk aftale om genåbningens fase 4, at regeringen skal undersøge muligheden for at lave regionale rejsevejledninger.

Lykkes det, vil det betyde, at man kan fraråde rejser til bestemte regioner i stedet for et helt land og på den måde undgå at blokere, hvis der blot er tale om et lokalt udbrud med coronavirus.

Det har især været et ønske fra den danske rejsebranche, som i øjeblikket mister rejsedestinationer, når myndighederne fraråder alle ikke-nødvendige rejser til eksempelvis hele Portugal. Selv om det kun er storbyerne, der har mange smittede.

- Vi er helt opmærksomme på, at det er en meget presset rejsebranche. Det er også derfor, vi lytter, når de siger, at de gerne vil have en regional model.

- Men vi skal jo ikke gå på kompromis med vigtigheden af, at det sundhedsmæssigt hænger sammen, siger han.

Direktøren kan ikke sige, hvornår man forventer at kunne tage en regional model i brug. Men han håber, at det bliver inden for et par uger.

/ritzau/