Vi smugler cigaretter. Vi smugler sprut. Men vidste du, at mange danskere også smugler kølemiddel til bilen hjem fra udlandet?

Stikprøver fra Miljøstyrelsen viser, at mange bilejere smugler et ulovligt middel over grænsen til at putte i bilens airconditionanlæg.

Og det er et stort problem.

For ikke nok med, at kølemidlet R134a er forbudt for private at indføre i hele EU.

Foto: Miljøstyrelsen Vis mere Foto: Miljøstyrelsen

Det er også forbudt for folk uden særlig uddannelse og autorisation at arbejde med stoffet, da forkert håndtering kan ødelægge bilen.

Værst er det dog, at midlet er ekstremt skadeligt for klimaet.

Klimaeffekten ved at udlede indholdet af R134a i en gennemsnitlig aircondition svarer til at udlede 1.000 kg CO2 ‒ den mængde CO2 som man ville udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange i en almindelig personbil, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

I en række kontroller har styrelsen beslaglagt 67 ulovlige engangsbeholdere med R134a.

Foto: Miljøstyrelsen Vis mere Foto: Miljøstyrelsen

Udviklingen bekymrer funktionsleder i Miljøstyrelsen, Elisabeth Paludan.

»Noget tyder på, at indsmuglingen fra andre markeder uden for EU øges som en konsekvens af de skrappe europæiske regler, og et flertal af de konfiskerede engangsbeholdere er da også indkøbt over nettet fra lande uden for EU. Det er et alvorligt problem, at vi finder så mange overtrædelser, og vi frygter, at vi kun har set toppen af isbjerget,« siger hun.

Derfor vil Miljøstyrelsen nu starte en kampagne, der skal gøre folk opmærksomme på, hvor problematisk, det er at indføre midlet ulovligt.

»Det er ikke uden risiko selv at importere og bruge det ulovlige kølemiddel. I værste fald kan forkerte påfyldningsmængder gøre anlægget virkningsløst eller medfører skader på vitale dele ofte med store økonomiske omkostninger til følge. Derfor anbefaler FDM, at det kun er uddannede fagfolk med autorisation og kendskab til kølemiddelsteknik, der foretager reparation og servicering af airconditionanlæg. Vi er glade for, at Miljøstyrelsen nu lancerer en kampagne, der sætter fokus på det ulovlige kølemiddel,« siger leder af FDM's tekniske rådgivning, Lone Otto i pressemeddelelsen.