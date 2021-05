Den indiske variant af coronavirus, som lige nu spreder sig med lynets hast i Storbritannien, vil indenfor en »overskuelig fremtid« blive den dominerende variant.

Sådan lyder konklusionen, efter de britiske sundhedsmyndigheder fredag aften holdt pressemøde om covid-19 situationen i landet.

»Briterne mener, at varianten formodentlig er 50 procent mere smitsom end den britiske variant, som jo i forvejen var meget smitsom. Og det vil jo formentlig betyde, at den også vil blive det andre steder i Europa, ligesom vi så med den britiske variant,« siger B.T.’s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Lige nu har vi lidt over 70 tilfælde af den indiske variant i Danmark, men varianten følges tæt af smitteopsporingsenheder for at inddæmme smitten i at sprede sig.

Boris Johnson på pressemøde fredag aften om den indiske variant i landet. Foto: POOL Vis mere Boris Johnson på pressemøde fredag aften om den indiske variant i landet. Foto: POOL

Varianten stammer, som navnet antyder, fra Indien, hvor sygehusvæsenet flere steder er kollapset på grund af et overvældende antal smittede.

I Storbritannien er der fundet lidt over 2000 tilfælde, og det er altså nok til, at myndighederne mener, den vil blive den dominerende variant på sigt.

»Problemet er jo, at det her kommer samtidig med, at Europa lukker mere og mere op. Og det giver varianten gode vilkår,« siger Jakob Illeborg.

Tyskland proklamerede fredag aften, at man overvejer at klassificere Storbritannien som højrisikoland netop på grund af den indiske variant.

Den indiske variant kan måske true kommende genåbning af landet. Planen er for nuværende, at alle restriktioner skal være fjernet 21. juni. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Den indiske variant kan måske true kommende genåbning af landet. Planen er for nuværende, at alle restriktioner skal være fjernet 21. juni. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Om flere lande følger efter, er endnu uvist.

Som konsekvens af varianten vil alle over 50 år samt risikogrupper nu få tilbudt vaccine inden for maksimalt otte uger mod de nuværende 12 uger i landet, oplyser Illeborg.

Premierminister Boris Johnson sagde fredag, at der ikke er noget, der tyder på, at den indiske variant er mere modstandsdygtig over for vacciner og opfordrede i den sammenhæng til, at folk bliver vaccineret.