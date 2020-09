Danskerne skal bruge rigeligt med håndsprit, men helst ikke i nærheden af åben ild, lyder opfordringen.

Danmark er så småt begyndt at bevæge sig ind i de kolde efterårsmåneder, der for mange også betyder flere stearinlys på bordene derhjemme, så man kan tænde op for hyggen.

Mange befinder sig dog også i en situation, hvor håndspritten har fundet vej til hjemmet, og kombinationen af de to kan medføre farlige situationer.

Miljøstyrelsen opfordrer derfor til ikke at bruge sprays med håndsprit i nærheden af stearinlysene.

Det skriver de på deres hjemmeside.

I juli gik det galt for en 19-årig kvinde, da hendes kæreste åbnede en lille flaske håndsprit på et værtshus i Kolding, der blev antændt af et stearinlys på bordet.

Kvinden endte med forbrændinger i store dele af ansigtet og på armen.

Dengang opfordrede kvindens mor også til, at åben ild og håndsprit holdes adskilt.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden danskerne til at bruge rigeligt med håndsprit, fordi magien forsvinder, lige så snart at man har rørt ved noget.

Håndspritten skal på igen og igen og igen, lyder det.

- Det er kun indtil, at man har sat tasken på køkkenbordet eller rørt ved dørhåndtaget, så skal man bruge desinfektionen igen. Det virker med andre ord ikke forebyggende, siger Charlotta Wallensten, kontorchef i biocider i Miljøstyrelsen.

Opfordringen er efterfulgt af fire råd:

1. Håndvask er altid nummer et, men har du ikke adgang til håndvask, så bruger du håndspritten.

2. Du skal altid bruge mere håndsprit og desinfektion, end du tror.

3. Du skal bruge mindst 20 sekunder på at gnide dine hænder ind i håndsprit.

4. Hvis dine hænder er snavsede, så virker håndspritten dårligere, så vask altid hænder først.

/ritzau/