En muslimsk kvinde i Odense ville gerne skilles fra sin mand, men det kunne hun ikke få lov til af en imam, fordi hendes mand ikke ønskede skilsmisse. Og derfor fortsatte manden med at opsøge kvinden i hendes nye hjem og afkræve hende seksuelle ydelser.

Sagen fra Odense er et konkret eksempel på imamer og religiøse autoriteter, der rådgiver om skilsmisser og konflikter. Det skriver Berlingske, som kan afsløre, at der i Odense er etableret en parallel retsinstans. Et såkaldt 'religiøst råd', som tager sig af blandt andet skilsmissesager.

»Det er et religiøst råd, hvor man trækker på autoriteter, der er fokuseret på islamiske skilsmisser, men som også foretager mægling i andre sager. Rådet kan også invitere religiøse autoriteter fra andre steder i landet, hvor man afholder nogle højrådsagtige møder,« siger ph.d. Jesper Petersen til Berlingske.

Det er nyt, at Berlingske kan beskrive eksistensen af rådet i Odense, men det er kendt, at der har eksisteret tilsvarende råd i Danmark, og at de er med til at opretholde negativ social kontrol blandt andet ved at nægte voldsramte kvinder skilsmisse.

Rådet i Odense tager sig dog ikke kun af skilsmisser, men belærer også forældre om opdragelsen af deres børn. Over for Berlingske siger borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel, at situationen 'er til at græde over'.

Integrationsordfører for SF Halime Oguz udtalte tidligere på måneden i et interview med B.T., at hun mener, Vollsmose i Odense 'ikke er Danmark'.

Hun er født i Tyrkiet, opvokset i Vollsmose og blev gift i et arrangeret ægteskab som 17-årig.

»At bo i Vollsmose er som at opholde sig i en provinsby i Tyrkiet. Det er i hvert fald ikke Danmark. Mønstrene mellem køn bliver tydelige. Jeg blev opdraget som en pige og fik ikke lov til noget, hvorimod mine små brødre fik lov til det hele. Jeg turde ikke tale med en dreng fra klassen, så gik rygterne i gang. Jeg kunne ikke frit gå i tøj, jeg havde lyst til. Man skulle helst ikke se formerne. Og nederdele skulle gå til under knæet.«

Ifølge Berlingske vurderer en ekspertgruppe, at omkring 1.200 unge i Odense føler sig begrænsede, når det kommer til valg af kæreste eller ægtefælle.