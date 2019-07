En lærer på friskolen Roser Skolen har rejst bekymringer om social kontrol og kønsopdelt undervisning.

Den muslimske friskole Roser Skolen i Odense mister sit årlige tilskud med øjeblikkelig virkning. Desuden skal den tilbagebetale statsstøtte for millioner.

Det viser en ny afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) ifølge Berlingske.

Afgørelsen kommer, efter en langstrakt tilsynssag hvor der er rejst mistanke om social kontrol og dårlig undervisning.

En række forhold ligger til grund for afgørelsen i den snart to år lange tilsynssag.

Blandt andet har en lærer på skolen rejst bekymringer om social kontrol og kønsopdelt undervisning, skriver Berlingske.

Det fremgår også, at tilsynet har fundet bøger om flerkoneri og muslimske kvinders påklædning i skolens kælder, og at skolens undervisning i dansk som andetsprog ikke er tilfredsstillende.

Endelig lyder det, at tilsynsmyndigheden er bekymret for, om skolen reelt styres af en fond stiftet af den omstridte Odense-imam Abu Bashar.

I begrundelsen for afgørelsen lyder det ifølge Berlingske, at der ikke er tilstrækkelig med sikkerhed for, at skolen lever til friheds- og folkestyrekravet.

Eksempelvis skal en lærer have fortalt tilsynet om en pige i udskolingen, hvor forældre ønskede, at skolen skulle begrænse hendes adgang til at skrive med en dreng ved at begrænse hendes adgang til telefon og computer i skoletiden. Ifølge læreren støttede flere lærere forældrene i det.

Skolen ser sig nu nødsaget til at lukke, fremgår det af skolens hjemmeside. Skolen oplyser samtidig, at den har klaget til Ombudsmanden.

- Det er Roser Skolens opfattelse, at STUK lægger for stor vægt på påståede forhold, de ikke selv har observeret, men som de ukritisk har inddraget i rapporten.

- STUK har således ikke kunnet bekræfte påstandene i hverken deres anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg, skriver skolen blandt andet.

Skolens bestyrelsesformand, Smain Benyrbah, har ikke ønsket at kommentere afgørelsen over for Berlingske. Han henviser i stedet til skolens kommentar på hjemmesiden.

/ritzau/