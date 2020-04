Kig godt på billedet ovenover.

Det er taget klokken 13.49 i dag skærtorsdag ud for den muslimske gravplads i Brøndby vest for København.

Zoomer man ind på billedet i den røde cirkel ses det, at små 100 mennesker står samlet i det, der må formodes at være en begravelse. Mange står tæt.

Politiet var også tilstede. Hvorfor vender vi tilbage til.

Omkring 100 mennesker deltog skærtorsdag i en begravelse ved den muslimske gravplads i Brøndby. Vis mere Omkring 100 mennesker deltog skærtorsdag i en begravelse ved den muslimske gravplads i Brøndby.

Billedet er taget af Vicky Mortensen, der tidligere i dag skulle i skoven med sin datter og lufte hunden i en nærliggende skov.

»Da vi kørte ind på parkeringspladsen, undrede jeg mig over, at der var så mange biler. Først troede jeg, at det var fordi, at der var mange i skoven. Men det var ikke tilfældet,« siger Vicky Mortensen.

Da hun og datteren havde luftet hunden, vendte de hjemad i bilen. Fra vejen kunne de se grunden til de mange biler på parkeringspladsen:

På den muslimske gravplads blev der holdt begravelse.

»Der var omkring 100 mennesker og flere, som stod tæt. Det undrer mig virkelig, når nu der er forbud mod at forsamle sig,« siger Vicky Mortensen og fortsætter:

»Jeg har en veninde, som har mistet sin far. Den begravelse kunne ikke holdes på grund af coronavirus,« siger hun.

Vicky Mortensen fortæller også, at hun så en patruljevogn og nogle politibetjente.

Men de var der ikke for at håndhæve forsamlingsforbuddet, fortæller politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi.

Vedkommende der skulle begraves var nemlig den 31-årige mand, der tirsdag blev dræbt med kniv uden for sin bopæl i Ellemarken i Køge.

Efterfølgende blev en 21-årig mistænkt med et mellemøstligt navn efterlyst, og han har nu meldt sig til Midt- og Vestsjællands Politi.

Motivet kendes endnu ikke, men politiet tager ingen chancer:

»Når et drab kan være banderelateret, så er vi altid til stede til begravelserne,« siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

Han fortæller, at politiet ikke kunne foretage sig noget i forhold til smittefare. Det er på trods af, at der eksempelvis er kommet restriktioner i forhold til, hvor mange, der må være indenfor i kirkerne. Der skal være fire kvadratmeter til én person. Men det gælder ikke udenfor.

»Bisættelser er ikke omfattet af forbuddet mod større forsamlinger. Derfor havde vi ikke noget at gøre i forhold til at kontrollere afstanden og hvor mange, der var samlet,« siger Mogens Lauridsen.

Danske biskopper har i øvrigt opfordret til, at så få som muligt deltager i begravelserne, ligesom påskegudstjenesterne i de danske kirker er aflyst på grund af smittefare.