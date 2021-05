Michael Bruun var medlem af Tøsedrengene og Ray-Dee-Ohh og producerede flere hits. Natten til mandag døde han.

Den danske musiker, sangskriver og producer Michael Bruun er død.

Det skriver Ekstra Bladet, der har fået bekræftet dødsfaldet af Bruuns familie.

Michael Bruun er særligt kendt for at have været medlem af 80'er-bandene Tøsedrengene og Ray-Dee-Ohh.

Han blev 70 år og døde pludselig natten til mandag, siger Michael Bruuns tre børn til Ekstra Bladet. Dødsårsagen er endnu ikke kendt.

- Vi er utroligt kede af tabet af vores far, som vil blive dybt savnet. Han var en kærlig far og en stor inspiration for os begge.

- Vi er taknemmelige for vores tid sammen, og at han nåede at forme et tæt bånd med sine to børnebørn, som både morfar og farfar, lyder det i en fælles udtalelse fra de tre børn til avisen.

Ud over at være med til at producere musik til sig selv og kammesjukkerne var Michael Bruun op igennem 80'erne og 90'erne også med til at producere musik for en stribe andre bands.

Blandt andet producerede han for TV-2, Gnags og Rocazino.

Han stod bag hits som "Indianer", "Så gik der tid med det", "Mandagsstævnemøde" og "Re-Sepp-ten".

Sammen med Søren Rasted stod han også bag "Vi vil ha' sejren i land".

/ritzau/