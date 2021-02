Det er »absurd«, at landets museer ikke må genåbne.

Det mener flere museumsdirektører, der kritiserer regeringen for, at man eksempelvis må gå i Bilka, men ikke på museum.

Det fortæller de til DR.

En af dem, der ikke forstår beslutningen om at holde museerne lukket, er Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner, som fortæller, at Statens Serum Institut har oplyst, at de ligger i en lav risikozone. Alligevel må landets mest besøgte museum fortsat holde lukket:

»Befolkningen er ved at blive skøre af at sidde hjemme i pipcellen. Selvfølgelig skal vi overleve corona rent fysisk, men vi skal også overleve den mentalt. Der har kulturlivet en kæmpe kraft,« siger Poul Erik Tøjner til DR.

Heller ikke museumsdirektøren på kunstmuseet Aros, Erlend Høyersten, forstår beslutningen, og til DR fortæller han, at »regeringen svigter os«.

Til DR fortæller kulturminister Joy Mogensen (S), at man er nødt til at gå forsigtigt til værks i den situation, vi står i.

For hver eneste gang, man åbner for en ny ting, stiger samfundsaktiviteten – og dermed også smitten, forklarer hun.