Museer slipper ifølge regeringen ikke for sparekrav. Direktører ønsker dato for, hvornår kravet ophører.

Museumsdirektører ønsker at få oplyst en dato for, hvornår de ligesom andre kulturtilbud kan undgå det politiske sparekrav på to procent årligt.

- Det vigtige for os på Nationalmuseet er, at der kommer en slutdato på. Det har vi ikke fået, siger Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Han og Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, har forberedt sig på at skulle reducere udgifterne i nogle år endnu.

I 2021 når begge museer dog et punkt, hvor de mener, at besparelser ikke længere kan lade sig gøre.

- Vi vil gerne have en slutdato, for det er meget svært at udvikle en institution med et driftsbidrag, der bare skrumper budgettet for hvert år, siger Mikkel Bogh.

I et udspil til den kommende finanslov har den socialdemokratiske regering foreslået at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag fra nogle, men ikke alle kulturtilbud.

Nyheden har dog skabt forvirring. Blandt andet skrev mediet Kulturmonitor fredag, at sparekravet for museer og orkestre reduceres fra 2 til 0,6 procent. Det er ifølge Kulturministeriet ikke tilfældet.

Regeringen har lagt op til, at kulturtilbud som egnsteatre, folkehøjskoler og spillesteder ikke længere skal spare to procent årligt. Den årlige besparelse vil dog stadig gælde blandt andet orkestre og museer.

Det Grønne Museum, der ligger i Auning på Djursland, skal også fortsætte med at spare to procent årligt. Det ærgrer museets direktør, Anne Bjerrekær.

- Jeg kan glæde mig rigtig stort på mange af mine kulturkollegers vegne, men jeg kan også sige, at det på egne vegne er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi skal fastholde det, siger Anne Bjerrekær.

Det Grønne Museum skal på grund af det politiske krav spare 400.000 kroner om året. For Nationalmuseet er der ifølge Rane Willerslev tale om et tocifret millionbeløb.

Hvis sparekravet ikke fjernes inden 2022, bliver Nationalmuseet ifølge direktøren nødt til at foretage "massive besparelser".

SF meldte lørdag formiddag ud, at partiet gerne ser, at museer også undgår omprioriteringsbidraget.

- Vi kommer til at gå til finanslovsforhandlinger med det klare krav, at kunst og kultur også skal fritages for besparelser, siger kulturordfører Jacob Mark (SF).

