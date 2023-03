Lyt til artiklen

Efter flere ugers kritik er det slut for museumschef Thorbjørn Kolbo.

Som følge af et personalemøde har museumschefen fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det skriver TV 2 Øst og SN.dk.

Fratrædelsen kommer efter flere artikler, hvor de ansatte har klaget over Thorbjørn Kolbo. Frihedsbrevet var først med historierne.

De anklager ham for at råbe og skrige ad ansatte, desuden bliver han også beskyldt for nepotisme og sammenblanding af museets og private økonomiske interesser i forhold til museets udstillinger.

»Jeg synes, det var meget brutalt og hårdt arbejdsmiljø, og det var særligt den måde, folk blev irettesat på. Det var jo nærmest voksenmobning,« sagde den tidligere kommercielle chef for museet Dennis Ejsenhardt til TV 2 Øst tirsdag.

De seneste uge har Thorbjørn Kolbo og museets direktør været kritiseret for en lang række forhold. Kritikken begyndte, da mediet Frihedsbrevet kunne berette om en række problematiske forhold på Museum Sydøstdanmark.

Museum Sydøstdanmarks direktør Keld Møller Hansen har kommenteret på sagen over for lokalmedierne.

»Museets nuværende medarbejdere er stærkt berørte over anklagerne mod museet. Thorbjørn Kolbos fratrædelse giver forhåbentlig den ro, der skal til, så vi igen kan koncentrere os om at drive og udvikle museet,« skriver museumsdirektøren, skriver direktøren til SN.dk.